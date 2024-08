Z gosti ravnajo kot z zaporniki: to je seznam najbolj čudaških hostlov v Evropi (FOTO)

Turistična delavka na britanski agenciji za popotovanja študentov Student's Universe Travel Jill McElroy je sestavila seznam najbolj nenavadnih hostlov v Evropi, kjer lahko za majhen denar prespite v neobičajnem, celo čudaškem okolju. Tako v latvijskem hostelu Zapor Karosta ponujajo spanje v zaporniških celicah.

Na Švedskem lahko prespite v boeingu.

Enako kot v ljubljanski Celici so vam na voljo lične, zanimivo prenovljene sobe, nekatere pa so urejene tako, da ustvarijo pristen občutek zaporniškega življenja, kakršno je bilo, ko so še zapirali politične zapornike. Ne gre le za ohranjeno nekdanjo opremo, tudi osebju je naročeno, naj z vami ravna, kot so nekoč z zaporniki ravnali pazniki. Tako vas bodo pred vstopom v hotel pregledali, če boste kršili hotelska pravila, pa vas čaka kazen. Za spanje na leseni klopi v skupinski celici je treba odšteti 15 evrov na noč, če si želite biti v samici, vas bo prenočitev stala 30 evrov. Posebna izkušnja je tudi spanje v hostlu iz letala boeing 747. Jumbo Stay Hostel najdete v Stockholmu na Švedskem, in sicer tik poleg letališča Stockholm-Arlanda. Spanje v prostornih sobah stane nekaj manj kot 40 evrov na noč. Na grškem Santoriniju McElroyeva priporoča hostel Caveland. Kot pove že ime, je notranjost oblikovana kot jama, ponudba pa je daleč od življenjskih razmer jamskih ljudi. Med drugim so najemnikom na voljo bazen, joga in tipične grške večerje.

Bi radi prespali v letalu? Odpravite se v Stockholm. FOTO: Jumbo Stay Hostel

V vinski kleti lahko preničite na Portugalskem. FOTO: Sandeman

Za ljubitelje vina bo pravo doživetje spanje v portugalskem Sandemanu v Portu. Hostel je v nekdanji vinski kleti, postelje pa so oblikovane tako, da spominjajo na vinske sode. Cena prenočitve je 31 evrov. V Amsterdamu se McElroyeva navdušuje nad hostlom Clink Noord. Ta ima prostore v nekdanjem laboratoriju podjetja Shell, v stavbi iz leta 1920. Hostel razen zgodovinske lokacije sicer nima kake posebno nenavadne značilnosti, je pa, navaja turistična delavka, prostoren in zelo udoben.