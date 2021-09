To je oblekla za dedkov pogreb: vsi se zgražajo (FOTO)

Izbor primerne obleke za posebne priložnosti je očitno lahko težava. Tako je neko vnukinja objavila fotografijo obleke za dedkov pogreb in sprožila obilo zgražanja. Obleka je sicer črna, kar se za zadnje slovo spodobi, vseeno pa je videti, kot da se odpravlja v nočni klub. Na sebi ima namreč zelo kratko črno oblekico z luknjami in samostoječe nogavice.



»Danes je pogreb mojega dedka in ni mi mar, kaj si ljudje mislijo, saj je moja pravica, da se oblečem, tako kot se počutim. Če bi bil dedek še živ, bi se strinjal,« je zapisala ob fotografiji.







Komentarji: