Vulkanizerji po mestu luknjali pnevmatike, da bi imeli več dela

Reška policija je prijela tri moške, ki so na avtomobilih luknjali pnevmatike. Kot so razkrili, gre za vulkanizerje, ki so si na ta način poskušali zagotoviti posel in zaslužek.

Preiskava je trajala več mesecev, končala pa se je s prijetjem 25-, 28- in 35-letnika. Ti so osumljeni, da so lani v daljšem časovnem obdobju luknjali pnevmatike na vozilih višje vrednosti. S tem so oškodovali 46 hrvaških in tujih državljanov v znesku 11.800 evrov.

Trojica naj bi za svoje delo dobivala provizijo, potem ko so bila vozila na servisu popravljena. Še več, imeli naj bi specializirano vozilo in na krajih, kjer so pnevmatike luknjali, z njim ponujali servis oškodovancem. Za storitve so zahtevali plačilo, višje do običajne cene, pišejo policisti, na ta način pa naj bi zaslužili okoli 2600 evrov.

Kazensko so ovadeni vsi trije, dva, 35- in 28-letnik, pa sta končala v priporu.