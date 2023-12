Vietnamcu iz lobanje potegnili jedilni paličici, imel naj bi ju zaradi preteklega incidenta

Vietnamski možakar, ki je pet mesecev trpel za hudimi glavoboli, nenehnim smrkanjem in celo izgubo vida, je vendarle ugotovil, kaj je bil razlog za njegove težave: jedilne paličice. V lobanji. Moškega, čigar identitete niso razkrili, so nedavno sprejeli v Bolnišnico kubanskega prijateljstva v vietnamskem mestu Dong Hoi v provinci Quang Binh.

Ker zdravniki iz pogovora s pacientom niso mogli ugotoviti, kaj bi bil lahko vzrok za bolečine, so ga poslali na računalniško tomografijo, poroča spletni novičarski portal Oddity Central. Ta je pokazala, da trpi za pnevmocefalusom, po domače prisotnostjo zraka v notranjosti lobanje, odkrili pa so tudi dva tujka, ki sta iz nosne votline prodrla v možgane. Po natančnejši preiskavi so ugotovili, da gre za jedilni paličici.

Varno so ju odstranili

Ko so ga pobarali, kako sta se paličici znašli v njegovem nosu, 35-letni moški sprva ni znal odgovoriti, saj je bil tako začuden kot zdravniki. A čez čas se je vendarle spomnil incidenta izpred petih mesecev, ki bi bil lahko kriv za njegovo stanje. Vietnamec se je po prekrokani noči zapletel v pretep in končal na urgenci. A tam so mu zdravniki le površinsko oskrbeli rane in ga poslali domov. Iz povedanega zdravniki sklepajo, da mu je moški, s katerim se je stepel, zabil paličici skozi nosnici v lobanjo, saj se žrtev tega ni spominjala.

V nosni votlini so našli večcentimetrska kosa odlomljenih jedilnih paličic.

Po konzultacijah so se zdravniki odločili, da mu bodo z endoskopsko operacijo odstranili tujka iz lobanje, nato so mu z mikrokirurškim posegom odstranili odlomljeni paličici in zaprli rano. Kakor je povedal vodja nevrokirurškega oddelka v Bolnišnici kubanskega prijateljstva Nguyen Van Man, so se odločili za najboljšo možno kirurško metodo, ki bi možakarju pustila čim manjše posledice.

Podoben primer v Tajvanu

In jedilne paličice v lobanji niti niso nekaj tako strašno redkega, kot kaže. Pred dvema letoma so na portalu Oddity Central, ki pokriva nenavadne dogodke z vsega sveta, že poročali o podobnem primeru, ko so na tajvanski urgenci sprejeli žensko, ki je imela globoko v sinusih zapičene paličice, ki so tam končale po pobesnelem sporu s sestro. Tudi v tem primeru ženska ni vedela, kaj je imela v glavi.