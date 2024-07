V tej nenavadni restavraciji gostje vsako jed pojedo v drugem prostoru (FOTO)

Bi radi samo v miru povečerjali, ne da bi vas med obrokom kdo gnjavil? Potem restavracija Absurdities v Singapurju ni za vas. Tam boste namreč na večerji lezli skozi ozek predor pod mizo, nenehno menjavali prostore ter uživali v nenavadnih jedeh, ki se bodo izkazale za nekaj povsem drugega, kot ste pričakovali na začetku.

4,8 IMA oceno.

Restavracija, ki ponuja ne le hrano, ampak tudi doživetja, je nastala med epidemijo covida-19, ko je lastnik na tak način želel popestriti depresivne dneve ter vnesti v življenje ljudi nekaj humorja. Izmislila sta si jo Stuart Wee in Emily Png. Med nadrealističnimi jedmi, ki jih gostje pojedo v sobah, opremljenih v različnih nenavadnih slogih, denimo kot iz pravljice Alica v čudežni deželi, puščave ali ameriške kuhinje iz leta 1960, je recimo skleda kosmičev, za katero se ob okušanju izkaže, da je v resnici piščančja pita. Obrok, ki je videti kot kepa premoga in je dodan k hamburgerju, pa je v resnici tapiokin pomfrit.

Natakarji so med drugim oblečeni v zebre.

Menije dneva določi chef Jason Ang. Natakarji so preoblečeni v različne osebe in like. Med drugim vam bodo postregli oblečeni v zebre in stevardese. Vsaka soba ponuja poseben obrok. V letalski sobi vam na primer ponudijo žele v obliki telefona. Podobno povezavo hrane in gledališča sta Wee in Pngova ustvarila pred časom v Grand Budapest Hotelu in še ponekod drugje, vendar le kot začasno ponudbo. Restavracija v Singapurju navdušuje spletne uporabnike, saj so jo na Googlu ocenili z oceno 4,8, pri čemer je najvišja ocena pet.