V tanku lahko prespite za 96 evrov na noč

Glamping, ki naj bi pomenil še posebno razkošno kampiranje, je zadnje čase vse bolj priljubljen, ko razmišljamo o njem, pa prav gotovo ne bi pomislili na spanje v vojaškem tanku. A prav takšen glamping ponujajo v kampu blizu mesta Skegness na vzhodu Anglije. V kampu, poimenovanem po Kraljevem vojnem letalstvu Združenega kraljestva (RAF), je mogoče prespati tudi v letalu, rešilcu, nadzornem stolpu in vojaškem gasilnem vozilu.

Tank Samaritan nikoli ni bil uporabljan v vojaške namene, ampak je služil kot vozilo prve pomoči. Notranjost je preoblikovana v vojaškem slogu za dve osebi. Poleg zakonske postelje so na voljo brezžični internet, pametna televizija in mini kuhinja.

Klopi se raztegnejo v dvojno posteljo.

Na zadnji strani ima šotorsko krilo, pod katerim lahko obedujete na prostem ne glede na vremenske razmere. Ob lepem vremenu pa gost lahko uporabi žar. Toaletnih prostorov ni, stranišče in kopalnica sta nekaj korakov stran.

Lepa narava

Okolica ponuja lepo naravo, v jezeru se je mogoče kopati, v bližini je ribolovno območje. Gostom priporočajo obisk lokalnih znamenitosti, kot sta živalski vrt s tigri in letalski center, kjer je med drugim razstavljen lancaster, sloviti britanski težki bombnik iz druge svetovne vojne. Gostje Samaritana za 96 evrov na noč so zelo različni, od vojaških navdušencev pa vse do mater z otroki.

Lastnika, ki oddajata nenavadne glamping kotičke, obljubljata, da bo zanimivih prostorov za spanje v kratkem še več. Kako zahteven izziv je prenova vojaškega rekvizita v luksuzni objekt za spanje, prikazujeta na svoji spletni strani.