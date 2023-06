V nič je šlo dva milijona litrov vode, razlog pa neverjeten

Indijski inšpektor za varno hrano je pred dnevi obiskal jez Kherkatta, ko je svoj obisk želel ovekovečiti s selfiejem, pa mu je telefon padel v vodo. Raješ Višvas, ki zaradi svoje službe pozna mnogo vplivnih ljudi ter tistih, ki bi mu lahko pomagali, je najprej kontaktiral lokalne potapljače, nato pa je poklical kolega, ki mu je, kot je pozneje povedal lokalnim medijem, dovolil, da iz zajetja izčrpa »nekaj« vode v bližnji kanal.

Mobilnik so iskali nekaj dni. FOTO: Tabishere/getty Images

»Rekel je, da se ne bo nikjer poznalo, če izčrpamo meter ali malo več vode, še več, to bi pomagalo bližnjim kmetom, saj bi imeli več vode za namakanje obdelovalnih površin,« se je branil Višvas, ki je na koncu iz zajetja izčrpal več kot dva milijona litrov vode. S takšno količino bi lahko dodobra namočili kar 600 hektarjev bližnjih njiv, a je šla voda v nič. Indijec je nespametno odločitev, zaradi katere je bil suspendiran, poskušal opravičiti tudi z dejstvom, da je moral na vsak način priti do svojega mobilnika, saj da so bili na njem pomembni, tudi zaupni podatki, ki bi lahko, če bi se znašli v napačnih rokah, ogrozili državno varnost. A do teh podatkov ne bi mogel nihče, tudi Višvas se je moral od njih posloviti. Ko so po nekaj dneh iskanja njegov mobilnik le našli, je bil namreč povsem neuporaben, saj sta ga uničila voda in blato na dnu zajetja.

4 odstotke svetovnih vodnih virov ima Indija.

Indija sicer velja za državo z največjim pomanjkanjem pitne vode. V njej živi 18 odstotkov svetovne populacije, ki ima na voljo komaj štiri odstotke svetovnih vodnih virov. Za nameček je bil letošnji marec v Indiji najbolj vroč v zadnjih 122 letih, odkar merijo temperaturo ozračja.