V domu za ostarele varijo pivo

Vse skupaj se je začelo kot šala, a je v treh letih preraslo v resen posel. Upokojenci iz doma starejših občanov Atzgersdorf se tudi na stara leta, čeprav bivajo v tej instituciji, lotevajo novih zanimivih izzivov. Od leta 2020 tako varijo svoje pivo. Inovativni projekt za prebivalce dunajskega doma starejših ni le zabavna in okusna oblika preživljanja prostega časa, temveč skrbi tudi za ohranjanje motoričnih sposobnosti in vključevanja v skupnost. Zaradi uspešnosti projekta so marca odprli prenovljeno in razširjeno pivovarno, v kateri bodo proizvodnjo podvojili. Pri projektu lahko sodelujejo tudi prebivalci, zboleli za demenco, in se tako vključijo v skupnost ter izkusijo pomembne občutke uspeha.

Pivo varijo tudi dementni.

Upokojenci so vključeni v celoten proces izdelave končnega izdelka. Skupaj s pivovarjem meljejo in pasirajo slad, skrbijo za ustrezno temperaturo ter fermentirajo pivo. Sami poskrbijo tudi za etiketiranje steklenic, zaradi česar se lahko zgodi, da je kdaj kakšna etiketa nalepljena nekoliko postrani, kar le doprinese k njihovi avtentičnosti. Lager so poimenovali Oma (babica) in Opa (dedek), svetlo pivo pa Hellmut in Hellga.

Lager se imenuje Oma, kar pomeni babica. FOTO: Promocijski Material

Odkar so zagnali pivovarno, so proizvedli 15.000 steklenic, približno 6000 na leto. Zaradi velikega zanimanja bodo proizvodnjo podvojili, marca so namreč odprli prenovljene pivovarske prostore, v katerih bodo varili 12.000 steklenic na leto. Do zdaj so s pivom oskrbovali 30 domov za starejše, po novem pa bodo steklenice na voljo tudi v vseh 150 dunajskih klubih upokojencev, v katerih prirejajo družabne aktivnosti. S prenovo so pridobili tudi degustacijsko sobo in prostor za organizacijo zabav za prebivalce doma, zaposlene in upokojence iz okolice, na katerih bodo seveda stregli svoje pivo, jeseni pa že načrtujejo prve pivovarniške ekskurzije.

Za degustacije imajo v novi pivovarni posebno sobo. FOTO: Derenko

»Kar se je sprva začelo kot šala, se je pred leti razvilo v izjemno zgodbo. Res je lepo videti, da zaposleni ideje prebivalcev jemljejo resno in se iz tega razvije nekaj čudovitega. S selitvijo v dom starejših ljudje namreč ne opustijo vseh svojih idej, strasti in želje po zabavi! Pivi oma in opa sta že skorajda legendarni in res okusni,« je zgodbo o ozadju projekta na odprtju novih prostorov komentiral mestni minister za zdravje in predsednik Kuratorija dunajskih domov za starejše Peter Hacker. V dunajskih domovih za starejše občane sicer ne proizvajajo zgolj svojega piva, temveč tudi med, začimbne mešanice, orehovec in raznorazne slaščice.