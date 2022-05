V dom sprejeli ukrajinsko begunko, ona uničila družino: zapeljala očeta, po desetih dneh se je začel pekel

Veliko Britanijo pretresa škandal. Tony Garnett (29) in njegova partnerka Lorna (28) sta v svoj dom sprejela ukrajinsko begunko Sofio Karkadym (22). Že deset dni pozneje je njun na videz srečen zakon razpadel, saj je oče dveh otrok pobegnil z begunko. Tony, ki živi v Bradfordu v West Yorkshiru, pravi, da se je zaljubil v mladenko in da želi z njo preživeti preostanek svojega življenja, piše britanski The Sun. Sofia, ki je prebegnila iz Lviva na zahodu Ukrajine, je povedala, da ji je bil Tony všeč takoj, ko ga je zagledala, Tony pa je dejal, da je bila ona prva oseba, ki se je pojavila na facebook strani, kjer je beguncem ponujal nastanitev.

Spogledovala sta se v slovaščini

Tony se je s svojo bodočo ljubico pogovarjal v slovaščini, žena ju ni razumela. Kmalu se je Sofia pridružila Tonyju v telovadnici, medtem ko sta se doma fizično zbližala. »Doma sem spoznal, da iščeva izgovore za dotikanje in spogledovanje, a v tej fazi se ni zgodilo nič več kot to,« je povedal Tony. »Žal mi je ... tega nisva načrtovala. Čeprav je bilo precej nedolžno, je povzročilo prepire. Ko sva se vse bolj zbliževala, je Lorna postala zelo ljubosumna in se je začela spraševati, zakaj me Sofia ves čas spremlja.« Stvari so dosegle vrelišče po eksplozivnem prepiru med ženskama, ki je Sofio pustil v solzah. Ukrajinka je povedala, da ne more več živeti v isti hiši kot Lorna. »Če gre ona, grem jaz,« je takrat Tony zabičal svoji ženi. Ljubimca sta nato spakirala kovčke in se preselila k Tonyjevim staršem, trenutno pa iščeta stanovanje, v katero bi se lahko skupaj vselila.

Tony in Lorna sta bila skupaj že deset let, v samo desetih dneh pa je bilo njune zveze konec. Tony pravi, da se slabo počuti in da Lorna ni nič kriva. »Tega nisva nikoli nameravala narediti, ni bilo načrtovano in nikogar nisva želela prizadeti,« je poudaril Tony.