Učiteljica v šoku! Odkrila je, v katere teorije zarote verjamejo njeni šestošolci

Neka učiteljica iz Velike Britanije je delila nenavadne teorije zarote, v katere verjamejo njeni učenci šestega razreda. Učiteljica, ki se je predstavila kot gospa Alexanderr je povedala, da so jo ideje njenih učencev presenetile, zato se je odločila sestaviti seznam petih najbolj bizarnih teorij, ki so jih učenci izpostavili, poroča DailyMail.

Čeprav je dejala, da ni bila presenečena nad teorijo, da ptice niso resnične, temveč so pravzaprav droni, jo je nekaj drugih prepričanj še bolj šokiralo. Med njimi je bila teorija, da je Bill Nye, znani televizijski voditelj znanstvenih oddaj, pravzaprav ruski vohun, druga pa, da Michael Jackson še vedno živi.

»Bill Nye je ruski vohun«

Ena najbolj bizarnih teorij, v katero so učenci verjeli, je bila, da je Bill Nye, znan kot znanstvenik, v resnici ruski vohun. Nye je cenjen znanstvenik, znan po svoji televizijski oddaji na PBS, ki je trajala od leta 1993 do 1998 in otroke izobraževala o znanosti.

Ko je učiteljica vprašala svoje učence, zakaj verjamejo, da je Nye ruski vohun, niso znali podati konkretnega razloga. Vendar pa so zgodbe o njegovi »skrivni identiteti« krožile na spletnih straneh, kot sta Urban Dictionary in Story.com, kjer podrobno opisujejo njegovo »vohunsko preteklost«.

Po teh izmišljenih zgodbah naj bi Nye sodeloval z rusko agentko Natašo, da bi ukradel zaupno znanstveno odkritje ameriški vladi, njegova televizijska kariera pa naj bi bila zgolj krinka.

Ptice niso resnične

Teorija, da ptice niso resnične in so v resnici droni FBI-ja, ni bila presenetljiva za gospo učiteljico. »To sem že slišala, zato mi je poznana,« je povedala.

Ta teorija že več let kroži in je postala tako priljubljena, da so v mestih, kot so Pittsburgh, Memphis in Los Angeles, postavili celo reklamne panoje. Vendar pa je gibanje »Ptice niso resnične«, ki se je začelo leta 2017, dejansko satirični komentar na količino dezinformacij in teorij zarote, ki so preplavile internet.

Michael Jackson je še vedno živ

Michael Jackson je umrl zaradi srčnega zastoja leta 2009, vendar to ni ustavilo šestošolcev, da bi verjeli, da je kralj popa še vedno živ.

»Za referenco - ti učenci so rojeni po letu 2009, kar je bilo zanimivo,« je dejala učiteljica..

Teorije o Jacksonovi »namišljeni smrti« spodbujajo viralni videoposnetki na družbenih omrežjih, kjer se namiguje, da je Jackson zaigral svojo smrt, da bi pobegnil iz javnosti.

MrBeast vara ljudi, da bi pridobil naročnike

Še ena teorija zarote, ki je presenetila gospo Alexanderr, je trditev učencev, da MrBeast, znani YouTube vplivnež, zavaja ljudi, da bi pridobil naročnike.

Učenci niso mogli pojasniti, zakaj to verjamejo, vendar so verjetno naleteli na lažne videoposnetke in naslove, ki krožijo po družbenih omrežjih.