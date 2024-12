Trnuljčica ima mišično atrofijo, Pepelka pljučno bolezen

Raziskovalci z univerze Twente na Nizozemskem so analizirali osem Disneyjevih princes, vključno s Pepelko, Jasmino in Belle, in ugotovili, da so pri vseh prisotna resna zdravstvena tveganja.

Pepelka naj bi denimo zaradi pogoste izpostavljenosti prahu trpela za boleznijo pljuč, Jasmina iz Aladina, ki se rada druži s tigrom Rajahom, pa tvega zoonozo ter poškodbe obraza in vratne hrbtenice. Jasmina je zaradi socialne izolacije, odraščala je namreč med zidovi svoje palače, izpostavljena tveganju za duševne motnje, kot sta depresija in anksioznost.

Predlagali so več strategij za izboljšanje zdravja.

Podobno Sneguljčica, ki večino časa preživi kot služkinja za svojo zlobno mačeho in ima omejene socialne stike, tvega depresijo, anksioznost in celo srčno-žilne bolezni. Pokahontas se sooča s fizičnimi tveganji zaradi svojih skokov s pečine; raziskovalci ocenjujejo, da bi skok z višine nad 12 metrov lahko povzročil resne poškodbe, kot so zlom ključnice in druge poškodbe kosti.

Belle, ki je v tesnem stiku z Zverjo, tvega številne nalezljive bolezni, vključno z brucelozo in steklino. Čeprav je njena ljubezenska zgodba romantična, bi lahko imel tesen stik z Zverjo smrtno nevarne posledice.

Svetujejo jim takšne ukrepe

Trnuljčica se verjetno spopada z zdravstvenimi tveganji zaradi dolgotrajnega spanja. Raziskovalci opozarjajo, da prekomerno spanje povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, kap, debelost in sladkorno bolezen, poleg tega dolgotrajno ležanje v postelji lahko vodi do razjed zaradi pritiska in atrofije mišic.

Raziskovalci so predlagali več strategij za izboljšanje zdravja Disneyjevih princes. Te vključujejo večjo pozornost in psihoterapijo, usposabljanje o sobivanju z živalmi ter osebne zaščitne ukrepe pred povzročitelji okužb in strupenimi delci.

Pepelki, ki je zaradi pogoste izpostavljenosti prahu pri čiščenju doma ogrožena zaradi poklicne bolezni pljuč, raziskovalci priporočajo uporabo dolgih ročajev metel in škropljenje vode po prašnih tleh kot preventivni ukrep. Poleg tega naj svetuje dobri vili, naj je ne zasipa z bleščicami, saj lahko te zaradi prehoda mikroplastike v pljučno tkivo še dodatno poslabšajo njeno zdravstveno stanje.