To so nori Slovenci, ki so šokirali splet (VIDEO)

Člani adrenalinske združbe Dunking Devils Squad so znova šokirali Slovenijo. Odpravili so se na zasneženo Jezersko in pripravili noro avanturo na snegu. Pravzaprav nekaj, česar ni naredil še nihče na svetu.







Tako so vzeli trampolin in ga postavili na smuči in ga z avtom vlekli po zasneženi pokrajini. Pri akciji so jim s smučmi prijazno pomagali v Elanu, avto, ki je vlekel tovor, pa je bila hibridna škoda octavia, sicer avto leta.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: