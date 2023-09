Tečaj joge prijavili policiji kot množični poboj

Meditativni tečaj joge v kavarni Seascape v britanski obmorski letoviški vasi Chapel St. Leonards je prekinilo posredovanje policistov, ki so se odzvali na prijavo o »množičnem poboju«.

Zaskrbljeni občan je namreč poklical policijo, ko je videl več ljudi, ki so negibno ležali na tleh.

V omenjeni kavarni so podrobnosti o dogodku delili na družbenih omrežjih. »Če je kdo slišal množico policijskih siren v vasi Chapel St. Leonards, naj bo pomirjen. Nekdo je prijavil množični umor v naši stavbi, saj je videl več ljudi, ki so negibno ležali na tleh ... izkazalo se je, da je dejansko šlo za meditacijo v okviru tečaja joge,« so zapisali.

V kavarni sicer redno potekajo večerni tečaji joge. »Nismo del nobenega kulta ali kluba norcev. Na splošno se je situacija razpletla pozitivno, za kar smo seveda hvaležni,« so še dodali in se zahvalili tudi policiji.

Policija grofije Lincolnshire na vzhodu Anglije, kjer se nahaja vas Chapel St. Leonards, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kasneje potrdila, da je šlo za lažni alarm in da je bil »klic opravljen dobronamerno«.