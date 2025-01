Taylor Swift ujeta v družbi severnokorejskega diktatorja?! (VIDEO)

Posnetek, ki je ta teden zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazuje glasbeno superzvezdnico Taylor Swift v objemu severnokorejskega voditelja Kim Džong-una. Na posnetku sta oba videti sproščeno, nasmejana in celo nekoliko intimna. Ali gre za skrivno diplomatsko srečanje ali celo nepričakovano prijateljstvo? Resnica pa je precej drugačna – in bolj skrb vzbujajoča.

Taylor Swift in Kim Džong-un, produkt umetne inteligence. FOTO: Zajem Zaslona X

Pričujoči posnetek je v resnici namreč produkt umetne inteligence, ki je zmožna ustvariti neverjetno realistično digitalno manipulacijo.

Te tehnologije omogočajo ustvarjanje slik in videov, ki so na prvi pogled povsem prepričljivi in skoraj nemogoči za razlikovanje od resničnih - dokler ne pogledate detajlov. Najlažje je prevaro prepoznati po prstih in rokah. V posnetku se poleg njiju pojavijo tudi druge znane osebnosti.

Strokovnjaki opozarjajo, da tovrstna vsebina sicer predstavlja resen izziv za medijsko pismenost in zaupanje v informacije na spletu.

Zlorabili tudi Natašo Pirc Musar

To pa i osamljen primer. V letu 2024 je bil zaznan porast uporabe obrazov znanih oseb za ustvarjanje lažnih slik in videov, kar je pogosto povezano z oglaševalskimi ali političnimi nameni. Med žrtvami teh manipulacij je bila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, katere obraz so brez njenega dovoljenja uporabili v lažnem oglasu za promocijo finančnih izdelkov.

O podobnih primerih so opozarjale tudi številne nevladne organizacije, ki se zavzemajo za strožjo regulacijo uporabe umetne inteligence. Preprečevanje zlorab bo zahtevalo tako tehnološke rešitve kot tudi večje zavedanje javnosti.

Kaj nas čaka v prihodnosti?

Medtem ko umetna inteligenca ponuja številne možnosti za inovacije, njena zloraba predstavlja nevarnost za informacijsko družbo. Ključno je, da se izobražujemo o teh tehnologijah in razvijamo kritično mišljenje. Hkrati pa so potrebni tudi strožji regulativni okviri, ki bodo preprečevali neetično uporabo te tehnologije.

Taylor Swift in Kim Džong-un nista prvi »žrtvi« tovrstnih manipulacij, a zagotovo ne bosta zadnji. V dobi umetne inteligence postaja preverjanje virov informacij pomembnejše kot kdajkoli prej.