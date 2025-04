Težka metalurgija v prestolnici: v kinu Šiška bo danes pestro

Velika dvorana Kina Šiška se bo spet tresla. Nocoj bodo namreč v njej v organizaciji Kulturnega društva Veseli dihurčki, ki že več kot dve desetletji skrbi za ušesa ljubiteljev alternativne kitarske glasbe, nastopili švedski melodični death metalci Dark Tranquility, portugalski mračnjaki Moonspell in nemški melodeath metalci Hiraes. Trojica odličnih metal bendov je trenutno na evropski turneji Endtime Signals, ki nosi ime po zadnjem albumu Dark Tranquility.

Švedska zasedba, ki poleg In Flames in At The Gates velja za enega izmed treh kraljev skandinavskega melodičnega death metala, se bo slabo leto zatem, ko je navdušila z odličnim nastopom na metalskem festivalu Tolminator, znova predstavila slovenskemu občinstvu. Frontman Mikkael Stane in njegovi sobojevniki bodo pokazali, kako se zadevi streže, pričakujemo pa lahko vrhunsko lekcijo melodičnosti, tehničnosti in temačnosti, v sklopu katere bodo Švedi odigrali tako nove pesmi kot hite s svojega klasičnega repertoarja, ki sega globoko v devetdeseta leta prejšnjega stoletja.

Moonspell veljajo za prvo ime portugalske metal scene. FOTO: Rui Vasco/arhiv skupine

Pred njimi bodo prav tako po nekaj letih pred slovensko publiko spet nastopili Moonspell, ki veljajo za prvo ime portugalske metalurške scene, s svojo obliko glasbe, ki se je v dobrih treh desetletjih delovanja skupine iz black metala sčasoma spremenila v gothic metal, nato celo melodični death metal – oziroma pestro mešanico vseh mogočih podžanrov –, pa navdušujejo množice po vsem svetu. Vokalist in tekstopisec Fernando Ribbeiro in ostali mračni možje bodo predstavili svoj masivni peklenski opus, ki bo prisotne zagotovo pustil več kot navdušene.

Občinstvo bodo ogrevali nemški melodični death metalci Hiraes, ki so nastali iz članov skupin Dawn of Disease in Critical Mess. Skupina z vokalistko Britto Görtz na čelu je doslej izdala dva studijska albuma, njihovo glasbo pa opisujejo kot mešanico švedskih melodeath skupin Arch Enemy in The Halo Effect.