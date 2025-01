Takšen jastog se pojavi le enkrat na 50 milijonov, a so ga hoteli pojesti (FOTO)

Jastogu so dali ime Arnold, strokovnjaki pa menijo, da bi lahko bil najredkejši na svetu, saj je poleg tega, da je dvobarven, pojav takšnega jastoga izjemno redek – zgodi se le enkrat na 50 milijonov primerov.

Po poročanju New York Posta je bil izjemno redek dvobarven jastog na predvečer božiča rešen in je dobil nov dom, potem ko so ga našli v akvariju v prehrambni trgovini v ameriški zvezni državi Maine.

Izredno redek

Nenavadno morsko bitje, imenovano Arnold Clawmer, je na eni polovici telesa rdeče barve, na drugi pa rjave z lisami – značilnost, ki se pojavi le pri enem od 50 milijonov jastogov.

Arnold je med prazniki prispel v Center za ekološko izobraževanje Shaw Institute, potem ko ga je »zelo sočuten« kupec opazil v trgovini Shop and Save v mestu Milbridge v Maineu.

Samica jastoga, ki nosi jajčeca. FOTO: Tod Hardin, Shawinstitute.org

Kupec je Arnolda predal raziskovalcem, ki so ga najprej prilagodili življenju v tako imenovanem taktilni akvariju v oceanariju v mestu Bar Harbor, nato pa so ga preselili v Shaw Institute v Blue Hillu.

Taktilni akvarij, kot pojasnjuje Univerza v Maineu, je razstavni akvarij, kjer lahko obiskovalci nežno dotikajo nenevarna morska bitja in se pri tem učijo o morskem življenju in ekosistemih.

Shaw Institute je pojasnil, da se jastogi z razdeljenimi barvami, imenovani kimere, pojavijo v zgodnjih fazah razvoja, ko se dve oplojeni jajčni celici združita v eno, kar povzroči osupljiv videz, kot ga ima Arnold, poroča 24sata.hr.

Poleg genetike

Za takšen pojav morata biti poleg pravilne genetike ustrezni tudi fizični pogoji znotraj matere, so pojasnili pri Shaw Institute.

Arnold ima še eno posebno značilnost, zaradi katere je še redkejši prebivalec oceana – svojo kleščo za drobljenje hrane uporablja na levi strani, kar je nasprotno od večine jastogov, ki jo uporabljajo na desni.

Jastogi so oportunistični mesojedci, kar pomeni, da lovijo hrano, a se bodo hranili tudi z ostanki, če je to mogoče, pojasnjuje Shaw Institute. »Najraje lovijo školjke, klapavice, rake, morske ježke, morske zvezde in vse, kar je počasnejše ali manjše od njih, vključno z drugimi jastogi!«

Arnold pa ni edini redek jastog, najden v Maineu v zadnjem času. Novembra 2023 je ribič naletel na izjemno redkega dvospolnega jastoga, ki je dobil ime Bowie. Ta jastog, katerega polovica telesa je bila modra, druga pa rdeča, ima prav tako verjetnost pojave 1 na 50 milijonov primerov.

Bowie, poimenovan po britanskem pevcu Davidu Bowieju, je imel stanje, imenovano ginandromorfizem, pri katerem se moška in ženska tkiva razvijeta skupaj in sobivata. Sprva je bil Bowie nastanjen v istem akvariju v Bar Harborju kot Arnold, vendar so ga na koncu izpustili nazaj v naravo.

