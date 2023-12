Metuljeve ličinke so okusne in zdrave. Bi jih poskusili?

Resničnostni šovi so pravo leglo bizarnosti in včasih se zdi, da kar tekmujejo, kdo bo na malih zaslonih prikazal bolj čudaške stvari. V Veliki Britaniji, Nemčiji in ZDA priljubljena oddaja I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!, katere bistvo je preživetje v divjini, gledalce in nastopajoče med drugim šokira z naborom hrane, ki jo morajo zaužiti tekmovalci.

Uživanje mišjih repov je brez pomena. Težko jih je zgristi in nimajo veliko hranilnih snovi.

Ker se šov odvija v Avstraliji, so obroke poimenovali po hrani avstralskih domorodcev, na krožnikih pa se znajdejo jedi, kot so puranji testisi s špageti, nojev penis s pomfrijem in spomladanski zavitki, v katerih se skriva škorpijon. Od leta 2019 je zaradi kritik ljubiteljev živali tekmovalcem prihranjeno vsaj prehranjevanje s še živimi obroki.

Dramatični odzivi jedcev

V obrambo prehrane avstralskih staroselcev aboriginov, po kateri naj bi se nenavadni jedilnik zgledoval, je zdaj stopil chef in prehranski strokovnjak Vic Cherikoff. Ta pravi, da so dramatični odzivi jedcev v šovu, kot sta bruhanje in kričanje, kulturno pogojeni. Ena najstarejših kultur na svetu je zelo dolgoživa tudi zaradi jedilnika.

Ličinke nočnih metuljev, ki imajo lahko okus umešanih jajc s slanino, so na primer idealna hrana za preživetje, saj vsebujejo uravnoteženo količino številnih snovi, ki jih naše telo nujno potrebuje – beljakovin, maščob in mineralov, vključno s kalijem, ki pomaga vzdrževati normalno raven tekočine v naših celicah.

Črvi mopane vsebujejo velike količine železa, ki je dobro za tvorbo hemoglobina v rdečih krvnih celicah, kalcija za močne kosti in zobe ter fosforja za filtriranje odpadkov v ledvicah. Ni pa vsa hrana, ki so jo morali v šovu kdaj pojesti tekmovalci, koristna. Uživanje mišjih repov nima nobenega pomena. »Težko jih je zgristi in nimajo veliko hranilnih snovi,« meni strokovnjak.