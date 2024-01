Srečna v zakonu z igračo: 37-letna Brazilka obožuje svojega moža, čeprav ta ni iz mesa in krvi

Med njimi je 37-letna Brazilka, ki se je zaljubila v lutko iz blaga, narejeno po moški podobi, in se z njo oziroma njim tudi poročila. Marcelo je bil sprva odličen mož, tudi oče, ko se jima je rodil sin, pravi Meirivone Rocha Moraes, nato pa sta dobila še dvojčici in življenje je postalo težje.

»Dvojčici sta vse obrnili na glavo. Trudiva se, a trem otrokom nisva kos. Ves čas sva utrujena, Marcelo pa si je moral poiskati še eno službo, saj komaj preživljava tri otroke,« je lokalnim medijem povedala izmučena mama treh, ki so zanjo, četudi niso iz mesa in krvi, še kako resnični.

Da bo rodila deklici, je izvedela na pregledu z ultrazvokom.

Meirivone in Marcelo, ki sta se poročila leta 2018, bi zdaj rada kupila hišo, on naj bi si namreč želel še več otrok.

»Vedno je sanjal o veliki družini, tega mu ne morem odvzeti. Sama nisem prepričana, da bova zmogla, glede na to, da je že s tremi težko, a bomo videli,« še pravi Brazilka, ki je novinarjem pokazala tudi fotografijo, posneto med njeno drugo nosečnostjo, na kateri ponosno pestuje nekoliko zaobljen trebušček.

Preden sta se dvojčici rodili, sta zakonca priredila zabavo, na kateri sta 40 prijateljem in družinskim članom razkrila spol otrok. »Zabava je bila super in vsi so se veselili z nama, da bova po dečku dobila še deklici,« je dejala Meirivone, ki je bila sicer nekoliko na trnih, ali bo njen ginekolog sploh lahko videl spol obeh otrok, saj je menda ena od deklic med vsakim pregledom z ultrazvokom ležala tako, da je zakrivala spodnjo polovico druge.