Spregovoril moški, ki ga je ugriznila ena najbolj smrtonosnih kač na svetu

Don Dwyer je bil na običajnem sprehodu po konjskem dirkališču v kraju Yea v Avstraliji, ko je po nesreči stopil na zelo strupeno vzhodno rjavo kačo. Ta vrsta kače velja za drugo najbolj strupeno na svetu.

Dwyer, sicer trener dirkalnih konj, je tisti dan preverjal progo pred sezonskim odprtjem nekaj dni kasneje, a se je njegov sprehod hitro končal, ko je naletel na meter dolgo kačo blizu vhoda na paradno stezo.

Iz bolniške postelje je opisal dogodek za Racing.com: »Šel sem zapret vrata, ko se je kača ovila okoli moje noge. Poskušal sem jo odstraniti in me je ugriznila, tik pod gležnjem. Ponovno sem jo stresel, a me je še enkrat ugriznila in nato pobegnila. Bilo je, kot bi mi nekdo dvakrat zapičil vilice v stopalo – neverjetna bolečina! Najprej sem verjetno stopil nanjo, ko je spala na soncu, saj je bila zaradi opečene trave skoraj nevidna.«

»Lahko greš kadarkoli, ampak boš umrl«

Dwyerju je uspelo poklicati uradnike, ki so organizirali prihod reševalnega vozila, ki je prispelo po 40 minutah. Reševalci so tistim, ki so mu priskočili na pomoč, dali navodila, kako namestiti kompresijski povoj, in Dwyerja odpeljali na intenzivno nego, nato pa na urgentni oddelek.

Dwyerju se je ovila okrog noge. FOTO: Ruglig Getty Images/istockphoto

»Če ne dobiš pomoči, umreš. Ni druge možnosti, če te ugrizne ena najbolj smrtonosnih kač na svetu,« je povedal. »Kače včasih ugriznejo na suho, a ta je vame spustila strup, vzeli so mi kri in pripravili protistrup. Zdravnik mi je povedal, da je v meni veliko strupa. Po ugrizu sem bil povsem izčrpan.«

Dwyer je želel zapustiti bolnišnico, da bi se vrnil k svojemu delu, vendar so ga zdravniki postavili na realna tla. »Rekel sem zdravniku: ‘Moram domov, konje moram nahraniti’, in on mi je odgovoril: ‘Ni problema, Don, lahko greš kadarkoli, ampak boš umrl.’ Nato sem ga vprašal, kaj je za večerjo!«

