Mačji junak rešil otroka

Po ugrizu paraliza

2 mladi življenji je rešil muc.

Splazila se je na vrt, tam pa jo je dočakal strašni Arthur. FOTO: Ruglig/Getty Images

Arthur je veljal za nagajivega muca, ki je redno jezil svoje starejše gospodarje in seveda navduševal mlajše. Od usodnega dne pa se je v srca vseh usidral kot junak, ki ga ne bodo nikoli pozabili. Arthur je namreč rešil življenje dveh majhnih otrok, ki sta se igrala na vrtu svojega doma v Queenslandu, ko se jima je nevarno približala vzhodna rjava kača, ki velja za najsmrtonosnejšo v Avstraliji in drugo najbolj strupeno na svetu.Maček ni omahoval niti za hip, nemudoma je skočil na strupenjačo in jo pokončal, sta osupla pozneje pripovedovala malčka, njuni starši pa v šoku sprva sploh niso mogli dojeti, da bi bilo lahko srečanje z nevarno plazilko usodno za njuna otroka.Olajšani, da se je vse končalo srečno, so pohiteli pomagat ubogemu Arthurju, ki se je po spopadu s kačo, ki ga je med bojem za življenje ugriznila, zgrudil, čez nekaj časa pa vstal, kakor da se ne bi nič zgodilo. Toda dan pozneje, ko je strup že zakrožil po njegovem telesu in povzročil popolno paralizo, je prišlo okrutno spoznanje: Arthur je rešil otroka in žrtvoval svoje življenje. Družina ga je nemudoma odpeljala na veterinarsko kliniko, kjer so sicer živahnega mucka že dobro poznali, saj so mu oskrbeli že marsikatero poškodbo, a tokrat mu ni bilo pomoči. Za muca, ki je preprosto obležal, je bil ugriz prevelik zalogaj, njegovi najbližji so se tako s težkim srcem in s solzami v očeh morali posloviti od mačjega heroja.Njegova smrt je pretresla tudi zaposlene na kliniki, ki so simpatičnemu mačku v slovo posvetili ganljiv zapis, temu pa je sledila poplava izrazov sožalja in poklonov Arthurjevemu junaškemu dejanju.