Spodrsljaj, ki ga je stal službe: podpisal je memorandum o sodelovanju z neobstoječo državo

Preveč zagnan, a premalo pozoren višji uradnik v Paragvaju je ta teden ostal brez službe, potem ko je podpisal memorandum o sodelovanju z državo, za katero pa je kasneje izvedel, da ne obstaja. Vodja pisarne kmetijskega ministra Arnaldo Chamorro je pojasnil, da so se mu domnevni prevaranti predstavili kot uradniki iz Združenih držav Kailasa.

»Prišli so in izrazili željo, da pomagajo Paragvaju. Predstavili so več projektov, prisluhnili smo jim, in to je bilo to,« je dejal Chamorro in priznal, da so ga zavedli. Lažni uradniki so se srečali celo z ministrom, je še dejal Chamorro.

Paragvaj se je zavzel, da bo podprl vključitev Združenih držav Kailasa v različne organizacije, tudi Združene narode.

Iskani kriminalec

Na srečanju so sicer podpisali dogovor, ki je predvideval vzpostavitev diplomatskih odnosov med državama. V dokumentu je Chamorro hvalil vladarja Združenih držav Kailasa Nithyanando Paramashivama, izpostavil je njegovo naklonjenost hinduizmu, človečnosti in Paragvaju. V dokumentu še priporočajo, naj Paragvaj aktivno raziskuje vzpostavitev diplomatskih odnosov in podpira vključitev Združenih držav Kailasa v različne mednarodne organizacije, med njimi Združene narode.

Na srečanju so podpisali memorandum, ki je predvideval vzpostavitev diplomatskih odnosov med državama. FOTO: Jure Eržen

Paragvajski mediji so poročali, da naj bi bil Paramashivam v resnici indijski državljan, ki ga iščejo v Indiji zaradi različnih kriminalnih dejanj. Ministrstvo za kmetijstvo je v izjavi obžalovalo »postopkovne napake« in dejalo, da memoranduma ni mogoče šteti za uradnega ter da Paragvaju ne nalaga nobenih obveznosti.