»Spala sem s 500 tipi – ta trik zagotovi, da si te bolj želijo«

Najbolj spolno aktivna ženska v Avstraliji Annie Knight je v podkastu Double Dose s Talio Maddison razpravljala o tem, kako doseči, da si te fantje bolj želijo.

26-letnica rada razkrije kaj iz svojega aktivnega spolnega življenja. Pred kratkim je lepotica dejala, da je spala z več kot 500 fanti in zatrdila, da število ni pomembno.

Sedaj pa je v podkastu razkrila skrivnost privlačnosti. S sovoditeljico Talio Maddison sta razpravljali tudi o igranju igric v razmerju – in o tem, ali je to sprejemljivo ali ne.

Annie je dejala, da je vedenje odvisno od tega, ali nekoga spoznavaš ali že hodiš z njim. »Imam trdno mnenje o zmenkih, ko začneš hoditi s fantom, se moraš igrati igrice.«

»To je zelo nadležno«

»Na primer, če si res navdušena nad njim, kar sem že doživela v preteklosti, in mu to pokažeš, se prestraši in zbeži.« Dejala je, da se moraš pretvarjati, da si »kul«. »Če se obnašaš, kot da nimaš časa, si te še bolj želijo.«

»To je tisto, kar sem ugotovila v preteklih letih. Zelo je nadležno, ker zaradi tega čutiš, da moraš spremeniti to, kar si. Ampak ne spreminjaš samega sebe, samo igrati moraš te male igrice. In potem, ko ga osvojiš, se lahko sprostiš.«

Annie je nedavno razkrila tudi veliko napako, ki jo moški počnejo - da se ne potrudijo, da bi spoznali njeno »točko« užitka. Dejala je, da fantom pogosto spodleti predigra in gredo naravnost na »sladico«.