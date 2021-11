Sosedu so dali ključ od svojega doma, ko so videli posnetek s kamere so obnemeli

Zelo pomembno je imeti dobre sosede, saj ko imaš sosede iz pekla, ti le ta lahko uniči življenje. Na to opozarja dobra tri leta star posnetek Sharon Bulman (45) se je z družino, soprogom in otrokom, odpravila na počitnice na Ciper ter odločila, da bo sosedu dala rezervni ključ od njunega doma, da bi ga pazil, medtem ko bodo na poti. Zaupali so namreč človeku, ki je bil takrat njihov sosed že sedem let. A Sharon je začela sumiti, da njun sosed vstopa v njihov dom, medtem ko ona in njen mož nista doma. Sumljivo se ji je zdelo sporočilo z vprašanjem do kdaj ne pridejo domov, zato se je odločila, da bo v svojem domu prej postavila kamero. Bila je osupla nad tem, kar je videla ...

Na posnetku iz spalnice je sosed Gill pregleduje njeno spodnje perilo, potem ko je zategnil zavese na oknih, da ga nihče zunaj ni videl. Moškega je takoj prijavila policiji, obsojen je bil na eno leto zapora, prejela prepoved približevanja za Sharon, denarno kazen v višini 700 funtov, od tega 500 funtov kot odškodnino Sharon za duševne bolečine in 150 ur družbeno koristnega dela.

Možaku so tudi naročili, naj se pridruži programu zdravljenja spolnih prestopnikov. Sharon je ob tem medijem dejala, da se v svojem domu ne počuti več varno in ne želi spati v svoji spalnici, potem ko je videla, kaj je v njej počel sosed.