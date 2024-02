Šokanten prizor na parkirišču. Skozi kratke hlače je padel dojenček (VIDEO)

Na omrežjih je kaos povzročil posnetek porodnice, ki prikazuje porod v javnosti. Porod je porodila nepripravljena in jo, kot je videti na posnetku, na srečo našla na parkirišču pred bolnišnično ambulanto. Vse se je zgodilo v manj kot minuti, ko je nosečnici odtekla voda in je otroka rodila na nogah.

Med samim porodom je sredi ulice pomagala babica, ki je dojenčka ujela, ko je skozi kratke hlače dobesedno poletel iz materinega trebuha.

Komentarji na posnetku so bili različni, od tistih, ki so hvalili pogumno ženo, do tistih, ki so se spraševali, kako ji je uspelo roditi oblečeno in kje je posteljica.

»Samo babica je lahko tako mirna, pomirjujoča in tolažilna. Kako neverjetno.«, »Ženske so neverjetne pri rojevanju.«, »Kje je posteljica?«, »Bog! Za trenutek mi je zastalo srce, mislila sem, da bo 'padla' ven. Kako čudovit in enostaven naravni porod.«, »Rodila je v 10 sekundah, stoje v natikačih, mama, zaslužiš si nagrado!«, »Naj mi kdo razloži, kako je rodila skozi kratke hlače?«, »Na nogah in v kratkih hlačah, čestitam,« poroča informer.rs.