Slavni psiholog golobe uril za pilotiranje bomb

Nobelove nagrade so najprestižnejše priznanje za znanstvenike in težko bi našli kakšnega, ki ne bi vsaj kdaj skrivaj sanjaril po tem, da bo prejel to izjemno pohvalo za svoje delo. Malo manj prestižne so Ig Nobelove nagrade za najbolj smešne in nenavadne znanstvene podvige leta. Podeljuje jih revija za znanstveni humor Annals of Improbable Research s sedežem v Cambidgeu v ameriški zvezni državi Masschusetts.

Letos je šaljivo Nobelovo nagrado za mir je posmrtno prejel slavni psiholog Burrhus Frederic Skinner, ki je v okviru projekta Pigeon med drugo svetovno vojno učil golobe voditi izstrelke. Glede na to, da projekt ni nikoli zaživel v praksi, je Skinner vsekakor rešil precej človeških življenj.

Skupina ločila pijane in trezne črve

Nagrado za kemijo je prejela raziskovalna skupina, ki je z laboratorijsko tehniko ločila pijane in trezne črve. Nagrada za biologijo je šla v roke znanstvenikov, ki sta razstrelila papirnato vrečko poleg mačke, ki je stala na hrbtu krave. Ugotovila sta, da krave v strahu začasno prenehajo izločati mleko.

Lažno zdravilo bolj deluje, če boli.

Demografsko priznanje je prejel dr. Saul Justin Newman, višji znanstveni sodelavec na University College London, ki je odkril, da nekateri ljudje z najdaljšim življenjem prihajajo iz krajev, kjer so evidence rojstev in smrti slabe. Zdravstveno nagrado pa je prejela ekipa, ki je dokazala, da so ponarejena zdravila, ki povzročajo boleče stranske učinke, lahko učinkovitejša od ponarejenih zdravil, ki ne povzročajo bolečih stranskih učinkov. Nagrado za botaniko so prejeli znanstveniki, ki so našli dokazov, da nekatere prave rastline posnemajo oblike sosednjih umetnih plastičnih rastlin.