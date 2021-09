Slaščičar živi kot hobit

Da je le goreči oboževalec, je preskop opis Italijana, ki do potankosti pozna literarne mojstrovine J. R. R. Tolkiena in trilogiji Gospodar prstanov ter Hobit. Nicolas Gentile, izurjen slaščičar, je odraščal ob napetih knjigah in fantazijskih filmih ter videoigricah, 37-letnik pa je nazadnje sklenil, da je opazovanja in občudovanja junakov konec. Zato je kar postal eden od njih!

Uspešnica na instagramu

Prelevil se je v Hobita in si ustvaril svojo lastno pustolovščino in čarobni svet. »Prebiranje knjig in gledanje filmov mi nista več zadostovala, zato sem se odločil strast izživeti drugače. Hobit je zame popolno bitje in zato želim živeti kot on, biti on, pravzaprav,« se je izpovedal Italijan, ki je na obrobju Abruzza kupil dva hektarja zemlje in tam ustvaril nov, čarobni dom zase ter za ženo, hčerko in sina, ki ga pri poslanstvu podpirajo. Nicolasova družina se tudi napravlja v pravljična bitja, pleše, poje in kuha v skladu s Tolkienovo domišljijo, pri tem pa se jim vsak dan pridruži več gorečih ljubiteljev znamenite sage. Somišljenikov je toliko, da že načrtujejo postavitev kar cele vasi, ki bi jo poimenovali Contea Gentile. »S tem ne želim ustvariti turistične destinacije in zaslužiti, še manj obogateti. Če bi me zanimalo bogastvo, bi vložil denar v kriptovaluto. Porabil sem že vse prihranke, zato zdaj zbiram denar za gradnjo vasi, v kateri bomo s prijatelji uživali v svoji pustolovščini sredi gozda in se klanjali naravi ter pristnim vrednotam in se borili proti zlu,« pojasni Nicolas, ki priznava, da pozornost, ki jo pritegujejo s podobami na instagramu, le prinaša denarce in jim lajša načrtovanje velikega projekta.



»Želim si spoznavati ljudi, ki so mi podobni, in z njimi potovati ter uživati,« pove Nicolas, ki se je s skupino ljubiteljev trilogij odpravil tudi na epsko popotovanje do Vezuva. Prehodili so skoraj 300 kilometrov, da bi v vulkan simbolno odvrgli prstan, kakor njihov idol Frodo. »Na poti do tja smo spoznali številne dobrotnike, ki so nam izkazali gostoljubje, nekateri so se nam celo pridružili na avanturi,« je ponosen Nicolas, prepričan, da bi bil svet mnogo lepši, če bi ga poseljevali hobiti, škrati, vilinci in drugi Tolkienovi junaki.

