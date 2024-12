Skrivnostni 'vesoljski mumiji' iz Peruja! Ali dokazujeta življenje izven Zemlje?

Skrivnostne »vesoljske mumije«, ki so bile najdene v perujskih puščavah, še naprej burijo duhove. Najnovejši odkritji sta dve novi mumiji, poimenovani Paloma in Antonio, ki sta po besedah raziskovalcev veliki kot odrasel človek majhne postave in imata le tri prste.

Mumije, ki so jih odkrili v bližini puščave Nazca, so zaradi nenavadnih značilnosti znova vzbudile zanimanje tako javnosti kot znanstvenikov. Po besedah znanega novinarja in ufologa Jaimeja Maussana, ki stoji za preiskavami teh primerov, naj bi ti dve mumiji vsebovali človeške organe, vključno z možgani, kar izključuje možnost, da gre za ponaredka iz papirne mase.

Nenavadni detajli: Paloma z lasmi, Antonio z rano

Paloma naj bi bila prva mumija z dokazano prisotnostjo las, kar odpira nova vprašanja o njeni starosti in ohranjenosti. Antonio pa naj bi bil žrtev nasilnega incidenta, saj je na njegovem prsnem košu vbodna rana.

Po mnenju strokovnjakov sta bili mumiji verjetno ohranjeni s pomočjo alg in strupenih lepil, ki niso skladna s tistim časom.

Čeprav Maussan trdi, da te mumije predstavljajo dokaze o obstoju nezemljanov, ostaja mnogo skeptikov, ki verjamejo, da gre za lutke, ustvarjene s strani roparjev grobov. Mumije so bile leta 2017 domnevno najdene v skriti jami v regiji Nazca, njihov DNK pa naj bi bil v 30 odstotkih neznan.

FOTO: Sebastian Castaneda Reuters

Perujski kongres je podprl predlog za nadaljnje raziskave teh mumij v sodelovanju z ameriškimi znanstveniki. Germán Tacuri, poslanec in član Kulturne komisije, je organiziral javno obravnavo z naslovom Bitja s tremi prsti iz Nazce, kjer so razpravljali o možnosti obstoja nezemljanov in kontroverznih mumij. Tacuri je poudaril, da je pomembno združiti strokovno znanje različnih sektorjev za nadaljnje raziskave.

Iščejo odgovore

Predsednik komisije Edgard Reymundo je napovedal, da bodo perujski znanstveniki sodelovali z ameriškimi pri obsežnih raziskavah. »To pomeni, da bomo združili moči, da pridemo do resnice, bodisi da se izkaže, da gre za nezemljane ali pa ne,« je dejal Reymundo. Dodal je, da bodo v raziskave vključene pomembne perujske institucije, kot so univerze in ministrstvo za kulturo.

Čeprav je pred raziskovalci še dolga pot, so mnogi navdušeni nad možnostjo novih odkritij. Kot je dejal novinar Jois Mantila: »To je eno najpomembnejših odkritij ne le v zgodovini Peruja, temveč v svetovni zgodovini.«

Raziskave naj bi razjasnile, ali gre za resnične dokaze o obstoju nezemeljskih bitij ali zgolj za nenavadne ostanke iz preteklosti. Znanost bo imela končno besedo.