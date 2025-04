Najhitrejša mama je hvaležna možu (Suzy)

»Odkar sem postala mama, je moja največja motivacija med napornimi treningi, da si predstavljam hčerko Zaro, kako me gleda na največjih tekmovanjih,« razloži neverjetna atletinja, najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec Zidar, ki je na nedavnem dvoranskem evropskem prvenstvu polfinale zgrešila za pičle 0,004 sekunde.

Petintridesetletna atletinja zna spretno krmariti med treningi, tekmami in od nedavnega še službo. »Odkar sem rodila, tečem bolje kot pred porodom,« pravi. Zaveda se, da kljub uspehom ne bo mogla več dolgo tekmovati, zato ima ob atletiki službo. Svetlolaska se je nam­reč pridružila ekipi za odnose z javnostmi pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Veseli jo, da lahko počne, kar je študirala. Z veseljem še predava in opravi obveznosti s sponzorji in naročniki na družbenih omrežjih.

»Hvaležna sem možu za podporo. Na srečo tudi on prihaja iz atletskih voda in me razume,« še pove Maja in doda, da je nedavno za 7.27 sekunde njenega teka z Zaro prišel na tekmo v Arnhem.