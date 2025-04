V takšnem odnosu sta danes Metka Albreht in Jonas Žnidaršič (VIDEO)

Metka Albreht bo 31. julija dopolnila 50 let in še vedno je videti tako postavna kot pred tremi desetletji, ko je kot 18-letno dekle osvojila lento najlepše Slovenke. Nekdanja mis Slovenije in priznana stilistka, vsako jutro zgodaj vstane in se odpravi na Šmarno goro. Zanjo to ni le fizična aktivnost, ampak tudi oblika meditacije. Svež zrak in narava ji pomagata razbistriti misli in se vrniti v dolino nasmejana. Ta rutina ji omogoča, da se odmakne od vsakodnevnega stresa in si napolni baterije za nove izzive. Metka poudarja, da ni pomembno, kako zahtevna je pot, pomembno je, da si vzameš čas zase in za svoje misli. Obožuje delo z ljudmi in obožuje nove projekte, je razkrila v kakšnih odnosih sta danes z razvpitim voditeljem in poslancem Jonasom Žnidaršičem.

Jonas Žnidaršič, slovenski igralec, televizijski in radijski voditelj. FOTO: Jože Suhadolnik

»V bistvu se tu pa tam pri Magnificu srečava, slišiva se ne, ampak mislim, vez seveda ostaja,« je pojasnila. Z Jonasom sta preživela del nekega življenjskega obdobja in o njem ima same lepe besede. »Človek je zelo inteligenten in bister,« je še dodala. Spregovorila je tudi o svojih začetkih dela na televiziji, kjer se je vrsto let kalila kot stilistka in o svojem odnosu do staranja.

