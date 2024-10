Terenska vozila poškodovala tisoč let stare geoglife

Zbirko velikanskih umetnin, pred davnimi stoletji vklesanih v tla puščave Atacama, so uničila kolesa težkih terencev, štirikolesnikov in terenskih motociklov. Geoglife v Altu Barrancu, ki leži v regiji Tarapacá v današnjem severnem Čilu, so izdelali avtohtoni prebivalci pokrajine vzdolž migracijske poti med oazo Pica in obalo Tihega oceana, in sicer med letoma 800 in 1500 našega štetja z odstranjevanjem temnejših površinskih kamnov in kamenčkov s tal, s čimer so razkrili svetlejšo peščeno plast pod njimi. Zaradi izjemno sušnih razmer v puščavi Atacama so arheološki ostanki stoletja ostali dobro ohranjeni – vse do zdaj.

Dirke po puščavi

Fundacija za puščavo Atacama je pred kratkim poročala, da so bili številni geoglifi v Altu Barrancu v zadnjih nekaj letih močno poškodovani zaradi motornih vozil. Organizatorji ene od velikih dirk v puščavi, relija Atacama, so po poročanju New York Timesa že zanikali kakršno koli odgovornost za škodo. Kakor trdijo, so se njihovi udeleženci držali poti, ki so jo odobrile regionalne oblasti, njihovi navigacijski sistemi pa bi jih opozorili, če bi zašli s proge.

Arheologi krivijo neuradne dirke in izlete. Slika je simbolična. FOTO: atacamatododeporte.cl

Namesto tega se krivda pripisuje terenskim motornim vozilom, ki se udeležujejo neuradnih dirk ali izletov po puščavi, pogosto brez registrskih tablic, da jih ne bi izsledili. Poleg tega v regiji deluje veliko rudarjev, kar pomeni precej tovornjakov in drugih težkih vozil.

Arheologi opozarjajo

Okoli geoglifov v Altu Barrancu so sicer postavljene opozorilne table, toda arheologi se bojijo, da oblasti ne naredijo dovolj za zaščito teh velikih simbolov starodavnih kultur, predvsem ljudstva Tiahuanaca in Inkov. V zadnjih letih so poročali že o več primerih škode, a kljub temu niso dosegli prav veliko.

Pogled na poškodbe iz ptičje perspektive FOTO: Atacama Desert Foundation

»Od leta 2021 so bile poškodbe formalno prijavljene tožilstvu v okviru dela, ki ga opravljamo v pokrajinskem muzeju. Treba je razumeti, da poškodovanje državnih spomenikov ni prekršek, ampak kaznivo dejanje. To je zelo resen primer, ker gre za nepopravljivo škodo, ki je ni mogoče obnoviti,« je za čilsko medijsko hišo Bío Bío povedal Luis Pérez, arheolog in direktor pokrajinskega muzeja Iquique.

Organizatorji relija Atacama trdijo, da se njihovi tekmovalci držijo začrtane trase. FOTO: Red Bull

Geoglife – izpeljanka iz besed kamen in klesati – lahko najdemo na vseh koncih našega planeta razen na Antarktiki. Velike umetnine, kot so tiste v Altu Barrancu, so pogosto vklesane v pobočje in predstavljajo bistvo sloga, ki ga najdemo po vsej Ameriki. Med najbolj znanimi tovrstnimi spomeniki so črte iz Nazca v perujski puščavi, ki jih sestavlja na stotine linij, geometrijskih oblik in zoomorfnih oblik ptic, opic, kuščarjev, psov, mačk, ljudi ipd. A kljub svetovni slavi so bile tudi te črte izpostavljene nepremišljenemu vedenju in poškodbam. Leta 2018 je čeznje peljal voznik tovornjaka, ki se je hotel izogniti plačilu cestnine, in za seboj pustil veliko škodo.