Brane Gregorčič se ni zmotil, poglejte, v kako hladno jutro se je zbudila Slovenija

Po prodoru hladnega zraka s severa se je v nedeljo ohladilo, zaradi nočnih temperatur pod ničlo pa danes obstaja nevarnost pozebe predvsem v zatišnih legah v notranjosti Slovenije. Le na Goriškem in ob morju bo temperatura po napovedih ostala malo nad ničlo. Kjer imajo vzpostavljene sisteme, bodo nasade sadja poskušali zaščititi z oroševanjem.

Gregorčič svari: Marsikje nevarnost pozebe

Po napovedih vremenoslovcev bo danes proti jutru večinoma od minus tri do minus ene stopinje Celzija, v mraziščih pa lahko tudi okoli minus šest. Le na Goriškem in ob morju bo temperatura ostala malo nad ničlo. Tako da lahko zjutraj v zatišnih legah v notranjosti Slovenije nastane pozeba, je v nedeljo opozoril dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Razmeroma hladni jutri bosta tudi torkovo in sredino, vendar predvidoma ne tako izrazito kot današnje.

Teoretično lahko temperature pod minus eno stopinjo Celzija pri cvetočih rastlinah in pod minus eno stopinjo in pol pri še zaprtih cvetovih povzročijo poškodbe plodičev oziroma cvetov ali mladih poganjkov pri jagodičju, je minule dni opozorila kmetijska stroka.

Jutranje temperature po Sloveniji Babno Polje –7°C Blegoš –7°C Gornji Grad –4°C Jezersko –8°C Krvavec –10°C

Poškodovanost rastlin zaradi nizkih temperatur je sicer odvisna od sadne vrste in sorte, njenega razvojnega stadija ter trajanja obdobja nizkih temperatur.

Večina pridelovalcev nima možnosti uporabe aktivne zaščite proti spomladanski pozebi, ki je povezana s strokovno in pravočasno uporabo oroševalnega sistema, lahko pa z nekaterimi ukrepi vendarle vplivajo na zmanjšanje škode, ki bi jo spomladanska pozeba povzročila, so minule dni opozarjali kmetijski strokovnjaki in priporočili več ukrepov.

Po mili zimi in nekoliko zgodnejšem cvetenju sadnega drevja so se s prvo pozebo letos predvsem na Primorskem soočili že v marcu.