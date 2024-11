Nova »nezemljanska mumija« v Peruju: strokovnjaki zahtevajo mednarodno preiskavo

Novinar in preiskovalec NLP-jev Jois Mantilla je razkril, da bodo medicinske preiskave tega »nezemeljskega humanoida« predstavljene na kongresnem zaslišanju v Peruju. Mantilla je v pogovoru z mehiškim novinarjem in ufologom Jaimejem Maussanom povedal, da komaj čaka, da predstavi najnovejše informacije.

Črte Nazca v južnem Peruju so skupina predkolumbovskih geoglifov, vklesanih v puščavski pesek. Pokrivajo površino skoraj 1.000 kvadratnih kilometrov in vsebujejo približno 300 različnih figur, vključno z živalmi in rastlinami. Sestavlja jih več kot 10 000 črt, od katerih so nekatere široke 30 metrov in se raztezajo več kot 9 kilometrov, najbolj vidne pa so iz zraka ali z bližnjih hribov. Črte Nazca so ena največjih nerešenih skrivnosti na svetu in so navdihnile številne teorije, ki pojasnjujejo njihov izvor in namen. Teorije segajo od vsakdanjih (zgrajene kot del namakalnega sistema) do naravnost osupljivih (pristajalna mesta za vesoljska plovila nezemljanov).

Odkrili so jih v jamah v regiji Nazca, zaradi česar jih pogosto imenujejo »tridaktalci iz Nazce«. Njihovo odkritje je sprožilo globalno kontroverznost glede pristnosti, saj gre za starodavna bitja z izjemno podaljšanimi lobanjami in domnevno kar 30 % neznane DNK.

»Najpomembnejše odkritje v zgodovini?«

Mantilla trdi, da so telo pregledali številni strokovnjaki, in verjame, da gre za enega najpomembnejših znanstvenih prebojev na svetu. »Zdaj imamo skoraj sedem teles, ki so bila analizirana,« pravi.

Črte v Nazci. FOTO: Handout Afp

O najnovejšem najdenem bitju je dejal: »To je spektakularen primerek, do katerega sem imel dostop šele pred nekaj dnevi. Ugotovili smo, da so značilnosti tega bitja zelo posebne. Pri stopalih smo opazili, da je razmerje med prsti in stopalom bistveno večje kot pri kateremkoli drugem bitju.«

Pri seciranju teh »nezemljanskih mumij« so znanstveniki odkrili nekaj, za kar pravijo, da bi lahko bil kovinski »nezemeljski vsadek«, pritrjen na roko primerka. Dr. Jose Zalce Benitez, forenzični zdravnik mehiške mornarice, je dejal: »Gre za zelo kompleksno kovinsko zlitino, ki zahteva posebno znanje in tehnike, da je lahko izdelana s tako kakovostjo in čistostjo.« Strokovnjak je povedal, da je v kovinskem vsadku prepoznal elemente, kot so aluminij, kositer, srebro, baker, kadmij in osmij.

Mantilla je še poudaril, da so znanstveniki izvedli računalniške tomografije (CT), rezultate pa bodo predstavili kulturni komisiji na

Posušeno fosilizirano telo naj bi bilo najdeno v bližini črt Nazca. FOTO: Sebastian Castaneda Reuters

Poziv k mednarodni preiskavi

konferenci, ki vključuje strokovnjake iz različnih držav. »Ne bomo vključili izdelovalcev lutk ali mojstrov ročnih del, temveč zgolj znanstvenike in rezultate neposrednih analiz. To je, verjamem, eno najpomembnejših odkritij ne le v zgodovini Peruja, temveč v svetovni zgodovini,« je dejal.

Mantilla in drugi strokovnjaki verjamejo, da to odkritje presega meje Peruja. »To je dediščina, ki pripada celotnemu človeštvu, in vsi imamo pravico izvedeti resnico o izvoru teh bitij,« je poudaril.

Na kongresnem zaslišanju bodo od perujske vlade zahtevali odprtje mednarodne preiskave. »Ni strahu pred ničemer, saj imamo podporo znanosti,« je zaključil Mantilla in izrazil upanje, da bodo z globalnim sodelovanjem razkrili resnico o teh skrivnostnih bitjih.