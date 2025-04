V Radečah so konec lanskega decembra tako rekoč čez noč ostali brez banke. OTP banka se je odločila zapreti poslovalnico in jo združiti z laško. Z izjemo okenca na tamkajšnji pošti, kjer opravljajo tudi bančne storitve, morajo Radečani od tedaj v klasično poslovalnico v Laško ali v Sevnico. Z zaprtjem poslovalnice so ostali tudi brez bankomata, kar je težava predvsem za starejšo populacijo. Občane to, da morajo na banko v drug kraj, zaradi dodatnega izgubljanja časa, poti in stroškov precej jezi. OTP banka ga je zaradi nerentabilnosti odstranila, prav tako je zaprla poslovalnico. FOTO: Roman ...