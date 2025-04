Leteli kot metulji, pičili kot čebele: Prevc navdušil z najdaljšim uradnim skokom

Na Red Bullovem spektaklu v smučarskih »skokih na točko« v Zakopanah so vidne vloge znova igrali slovenski asi. Anže Lanišek je bil član zmagovite zasedbe, Timi Zajc je prispeval svoj delež k drugemu mestu svoje ekipe, Domen Prevc pa je s 150,5 metra poskrbel za največjo daljavo dneva.

Na skakalnici Wielka Krokiew (HS-140) se je med seboj merilo pet moštev, ki so jih kot kapetani vodili nekdanji asi Andreas Goldberger, Adam Malysz, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer in Martin Schmitt. Vsi so imeli v ekipi po štiri skakalce, s katerimi so v dveh serijah lovili 1000 metrov. Natanko toliko sta jih zbrali Goldbergerjeva in Schmittova zasedba, na stran slednje pa se je na koncu jeziček na tehtnici prevesil po zaslugi Martinovega (naj)daljšega skoka na mini skakalnici (K-4). Schmitt je namreč na njej s štirimi metri za pol metra preskočil Goldbergerja.

150,5 metra je bila v Zakopanah največja daljava dneva Domna Prevca.

Nekdanji nemški zvezdnik je po ekshibicijski preizkušnji, ki si jo je od blizu ogledalo približno 7000 ljubiteljev skokov, pohvalil svoje fante. »Odlično so opravili svojo nalogo,« je bil Schmitt navdušen po zmagi, po kateri je objel svoje junake – ob rojaku Andreasu Wellingerju še Anžeta Laniška, Avstrijca Stephana Embacherja in Poljaka Dawida Kubackega. »Naše vodilo se je glasilo takole: leteti kot metulj, pičiti kot čebela in pristati točno v cilju. Mi smo zmagovalci!« si je 47-letni Nemec sposodil izrek (in ga nekoliko priredil) od legendarnega ameriškega boksarja Mohameda Alija, uspeha v Zakopanah pa se je veselil skoraj tako kakor ene od svojih 28 zmag v svetovnem pokalu.

Vsi so uživali

Znova je bil nasmejan tudi Lanišek, ki se je tako po finalu v Planici še drugič v tednu dni zavihtel na najvišjo stopnico. »Vsi smo izjemno uživali,« je v imenu vseh udeležencev povzel domžalski as, pred katerim je zdaj zaslužen oddih z družino v Egiptu. Anžetov prijatelj Kubacki, ki mu v minuli zimi nikakor ni šlo po načrtih in željah, pa je po tekmi v smehu pripomnil: »Končno sem le dočakal prve stopničke v tej sezoni ...«

Zajc se je skupaj s Švicarjem Gregorjem Deschwandnom, Francozom Valentinom Foubertom in Poljakom Jakubom Wolnyjem iz Goldbergerjeve ekipe veselil drugega mesta, Malysz, ki je bil med pobudniki tega tekmovanja (»Ker je v skokih preveč pravil, sem si želel preizkušnjo brez teh oziroma le z enim – točnostjo skokov.«), pa se je moral s svojo zasedbo, v kateri je imel ob Prevcu še rojaka Pawla Waska, Američana Tata Frantza in Japonca Rjojuja Kobajašija, sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom. Toda rezultati tokrat niso bili v ospredju, gledalci so uživali v bolj ali manj dolgih skokih, med katerimi je izstopal Domnov izjemen polet (150,5 m).

»Če sem iskren, sploh nisem vedel, da je bil to doslej najdaljši uradni skok na Poljskem,« je priznal svetovni rekorder. Pred njegovim nastopom so se sicer novinarji, ko so videli, kakšno zaletišče mu je ob precej močnem vzgorniku namenil Malysz, spraševali, ali ga želi ubiti. Toda Prevc je ponovil, da je kljub veliki višini med skokom zelo užival – kakor vselej, ko ga odnese daleč proti dnu doskočišča.