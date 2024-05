Škandal na letalu: mladi par zasačen med vročo akcijo, potniki iz sebe (VIDEO)

Angleški mediji so poobjavili objavo, ki je zaokrožila na družbenih omrežjih, na njej pa je mogoče videti žensko, ki ima svojo roko v hlačah svojega partnerja, medtem ko so okoli njiju potniki, saj je letalo zasedeno do zadnjega sedeža.

»Vsakič, ko sem se obrnila, sem videla energične premike na sedežih na drugi strani. Bilo je zelo očitno, kaj počneta fant in dekle. Trajalo je približno 20 minut. En otrok je tekal gor in dol in videl, kaj počnejo. Pokrivala sta se s šalom, a je bilo vsem jasno, kaj se dogaja - je povedala potnica Fara (26), ki je bila na letu z mamo in bratom in je par tudi posnela, piše Daily Mail.

»Let je bil kratek ...«

Kot je še povedala, se je zdelo, da se ne moreta zadržati, čeprav je bil let kratek.

»Pred seboj smo še približno 38 minut leta, ko sem ga opazila, kaj se j zgodilo. Bilo mi je kar nerodno sedeti z bratom in biti priča temu, še posebej, ker je bilo letalo eno manjših in se je zdelo, kot da vsi sedimo blizu drug drugega, je dodala.

Letalska družba se je odzvala

Potem ko je video postal viralen na družbenih omrežjih, se je oglasil tiskovni predstavnik British Airways in pojasnil škandal. »Naši kolegi iz kabinskega osebja niso bili obveščeni o nobeni težavi na letalu. Če bi bili, bi ustrezno ukrepali, so zapisali v izjavi.