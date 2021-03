Šimpanzi na zoomu

Sprejo se kot ljudje med tekmo

Ločuje jih več kot 100 kilometrov razdalje, toda šimpanzji prijatelji so vendarle vsak dan več ur v stiku. Prvi trop je v češkem mestu Dvůr Kralove, drugi pa v Brnu, živali pa pri komunikaciji očitno sledijo človeškemu zgledu: srečujejo se namreč prek videokonference.Če smo ljudje že siti zooma in drugih spletnih kanalov za sporazumevanje, pa opice z veliko večjim veseljem sprejemajo sodobno tehnologijo, ki se je, kot kaže, še ne bodo tako zelo hitro naveličale. Oskrbniki v živalskih vrtovih namreč za zdaj ugotavljajo le pozitivne učinke takšnih stikov, ne nazadnje šimpanzi od izbruha novega koronavirusa samevajo in pogrešajo obiskovalce ter vznemirjenje, sama družba zaposlenih jim pač ne zadostuje in ne more nadomestiti vsakodnevnega vrveža. Virtualno dogajanje je tako zanje dragocena popestritev, velikanski zaslon, ki prikazuje šimpanzjo ogrado v drugem živalskem vrtu, pa je prižgan od osme ure zjutraj pa vse tja do četrte ure popoldne, poroča CNN.Zvok je izklopljen, pojasnjujejo oskrbniki, saj živali tako ostajajo mirnejše, opice v obeh mestih pa se vsako jutro že nadvse veselijo spletnega srečanja. Tropa se udobno namestita pred zaslon in si srečanje popestrita s prigrizki, denimo oreški, nemalokrat pa se zgodi, da se med gledanjem tudi sprejo zaradi očitnega nestrinjanja glede dogajanja: pogosto skočijo na noge in se zapletejo v glasen prepir, kakor ljudje med nogometno tekmo, ugotavljajo opazovalci.Oskrbniki so še zaupali, da je prisotnost zaslona šimpanze najprej zelo razhudila, saj so bili očitno prepričani, da jim druge opice želijo zasesti ozemlje, a so se sčasoma sprijaznili z novostjo in se je zdaj neizmerno veselijo. V obeh živalskih vrtovih bodo spletna srečanja organizirali do konca marca, nadaljnji virtualni stiki pa bodo odvisni od rezultatov dokončne analize vedenja opic in pa morebitne sprostitve protikoronskih ukrepov, saj si zaposleni seveda najbolj od vsega želijo vnovičnega odprtja. E. B.