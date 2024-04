»Sem popotnik skozi čas. Ljudje bodo izgubili razum, prihajajo potresi, neurja, a tudi nezemljani ...«

»Sem popotnik skozi čas iz leta 2671. Želim vas opozoriti na stvari, ki se bodo zgodile v bližnji prihodnosti. Pripravite se, saj prihaja veliko težav,« je v novem videu na TikToku napovedal moški, ki se predstavlja kot časovni popotnik. Njegove objave so si ogledali več milijonov krat, a večina sledilcev priznava, da to vsebino uživajo za zabavo, ne zato, ker verjamejo njegovim apokaliptičnim napovedim. A vendar so te 'prerokbe' uspele vnesti skrb v majhen del uporabnikov TikToka.

»Letos na Zemlji pristaja ogromen NLP. 10.000 ljudi bo vstopilo v to vesoljsko plovilo. Popeljal jih bo na planet, kjer obstajajo vsi pogoji za življenje,« trdi Eno Alaric in takoj nadaljuje: »Pojavila se bo nova vrsta nevihte. Ljudje, ki so prizadeti, bodo izgubili razum in začeli napadati druge ljudi.« Toda črne napovedi se tudi tu ne končajo. Ta samooklicani popotnik skozi čas je napovedoval tudi potrese, 'mega' neurja, cunamije ... »Vulkan v Yellowstonu bo izbruhnil to poletje. Temni oblaki bodo prekrili vso Ameriko. Septembra prihaja mega nevihta. Veter bo pihal s hitrostjo 900 kilometrov na uro. Zadene vzhodno obalo ZDA in za seboj pusti ogromno uničenje.«

Nazadnje trdi, da bo San Francisco kmalu uničil močan potres. »Imel bo magnitudo 9,8 po Richterjevi lestvici. Sledil mu bo smrtonosni cunami,« je še zaslediti v njegovi napovedi.