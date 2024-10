Se vračamo v leto 1960? Poglejte, kakšna so bila takrat navodila za uporabo elektrike (FOTO)

Začelo se je prehodno obdobje novega obračunavanja omrežnine. Po novem boste morali odpreti denarnico glede na dejansko porabljeno moč. Ta se bo merila v 15-minutnih intervalih, meril pa jo bo pametni števec, ki ga ima večina gospodinjstev. Če boste porabili več od dogovorjene moči, boste plačali kazen. Ampak ne še takoj, ker velja dveletno prehodno obdobje.

Imeli bomo 10 različnih cen: vsak dan bo razdeljen v 5 blokov, imeli bomo pa še cenejšo sezono poleti in dražjo pozimi.

V prihodnosti bo tako še kako pomembno, kdaj boste zagnali pralni in sušilni stroj, razmisliti pa boste morali tudi, če bi se istočasno lotili še likanja. A očitno so morali pravila, ki so jih za porabo elektrike določile oblasti, upoštevati že naše babice in dedki.

Likali so lahko le ob sobotah in nedeljah

Po spletu so zakrožila pravila za uporabo elektrike, ki so veljala okoli leta 1960. »Po dobrih 60 letih smo zopet tam, kjer smo že bili,« je pripomnil avtor objave in za nastalo situacijo okrivil vlado Roberta Goloba.

Kot je mogoče razbrati iz zgoraj omenjene objave, so lahko pred šestimi desetletji likalnike uporabljali le ob sobotah in nedeljah, in sicer od 8. do 17. ure. Tistega, ki je kuhal na elektriko v času največje obremenitve, je prvič in drugič doletela denarna kazen, če pa je pravila kršil še tretjič, so mu elektriko enostavno izklopili.