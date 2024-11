S pokrom si je priigral bajno vsoto! Poglejte, kako bo zapravil denar

Kanadčan, znan le kot Donald, ni mogel verjeti svojim očem, ko je med igranjem pokra v eni od igralnic v Las Vegasu, pogledal karte, ki jih je držal v rokah. In najbrž mu je bilo izredno težko ohraniti mirno kri ter povsem nevtralen izraz na obrazu, da soigralcem ne bi izdal, da drži eno najredkejših možnih kombinacij.

Imenuje se royal flush in je sestavljena iz asa, kralj, kraljice, fanta in desetice, ki morajo biti vse iste barve. Statistična možnost, da se znajdejo v vaših rokah, je ena proti 649.731, oziroma 0,000154-odstotne! Omenjena kombinacija je Donaldu prinesla natanko 763.688 dolarjev, oziroma 725.808 evrov.

Presrečni Kanadčan meni, da je bila za njegovo srečo zaslužna družina, ki ga je spremljala v igralnici. Pred tem so namreč obiskali vse bolj in manj znane kotičke Las Vegasa, po prihodu v hotel pa so odločili, da v tem slovitem igralniškem mestu preizkusijo srečo še v kazinu. Z družino bo seveda denar tudi podelil, z njimi želi namreč prepotovati svet.