Resničnostno oddajo bo vodila izmišljena lepotica

Zakaj bi se zadovoljili s polovičarstvom, če lahko ponudimo nekaj popolnega? Tako so se najverjetneje vprašali veljaki španskega televizijskega velikana Mediaset Spain, ko so lani s pomočjo hčerinskega podjetja na podlagi raziskave, kakšni obrazi so všeč mladim, in s pomočjo umetne inteligence ustvarili rjavolaso lepotico, ki bo zdaj vodila špansko različico resničnostnega šova Survivor.

Ustvarjalci mirijo, da Alba ni odvzela delovnih mest, temveč dodala nova

Alba Renai ni resnična ženska, temveč avatar, ki ima na instagramu več kot 10.000 sledilcev. Število teh je še naraslo, ko je po tiktoku sporočila, da jo bo v kratkem mogoče videti v vlogi voditeljice na španskem televizijskem kanalu Telecinco. Obljubila je, da bo podrobnosti o šovu delila s spletnimi sledilci. Španski medijski prvak si zagotovo mane roke, le kje bi lahko sicer našel voditeljico, ki bi se vedla točno tako, kot si je zamislil, in na spletu objavljala to, kar si želi. Hčerinsko podjetje Be a Lion, ki je Albo ustvarilo, pa miri tiste, ki jih skrbi, da bodo avatarji v prihodnje jemali službe ljudem. Nasprotno. Pravijo, da so zaradi Albe morali zaposliti še več ljudi, ki bodo skrbeli za njeno tehnično popolnost. »Alba je plod sodelovanja med ljudmi in stroji,« je za El Pais povedal Luis Movilla, direktor Branded Content & Experience pri Be a Lion.

Za Albino pravilno delovanje skrbijo strokovnjaki za umetno inteligenco, inženirji, producenti, filmski ustvarjalci in še nekateri drugi strokovnjaki. V podjetju tudi opozarjajo, da na trgu dela primanjkuje ljudi z znanjem tehnologij, ki bodo v prihodnosti postale nekaj običajnega. Alba Renai je poleg Aitane Lopez in Lexi Love ena izmed več virtualnih vplivnežev, ki so v zadnjih mesecih pritegnili mednarodno pozornost. Pričakujemo pa lahko, da bo takšnih, izmišljenih in na videz všečnih oseb, na družbenih omrežjih, pa tudi po televiziji, vse več. Kdo ve, kaj bo sledilo: morda pa bo val lepih umetnih popolnežev povzročil, da bomo bolj cenili vse mogoče posebnosti in lastnosti, ki jih na človeških telesih ustvarja narava. Ali pa bomo, nasprotno, obupno poskušali postati podobni idealnim posameznikom, katerih posebnost je, da sploh ne obstajajo.