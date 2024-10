Razvili program, ki posamezniku napove, kdaj bo umrl

Ko obiščemo bolnišnico, je to običajno zato, da bi nam pomagali, ne pa povedali, kdaj bomo umrli. A v Veliki Britaniji so razvili program, ki bo lahko na podlagi izsledkov testa EKG posamezniku napovedal prav to.

Sprva bo novost na voljo zgolj v dveh londonskih bolnišnicah, zdravstveni delavci pa načrtujejo, da bi jo lahko v petih letih uvedli tudi drugod po državi. Kot je povedal kardiolog Arunashis Sau, program, zasnovan na umetni inteligenci, ni namenjen ustrahovanju prebivalcev, temveč zgodnjemu odkrivanju srčnih obolenj in drugih težav.

»Cilj je, da čim prej ugotovimo, kdo ima večje možnosti, da umre zaradi težav s srcem in srčno-žilnih bolezni. Takšne ljudi lahko nato napotimo na nadalje preiskave ter jim pravočasno pomagamo,« pravi Sau, ki je prepričan, da bodo zdravniki s pomočjo tega programa lahko delali veliko boljše.

»EKG nam pokaže le električno aktivnost srca, umetna inteligenca, ki smo jo razvili, lahko zgolj iz te električne aktivnosti razbere tudi potencialne težave, ki jih mi ne moremo. Kljub temu ne bo znala težave identificirati, to je treba poudariti. Na podlagi električne aktivnosti srca bo izračunala, kako dolgo bo ta organ še opravljal svojo funkcijo, na podlagi tega izračuna se pa bodo zdravniki odločili za nadaljnje korake,« pojasnjuje.

Med testnim obdobjem je bila učinkovitost programa pri prepoznavanju hujših srčnih težav ter prezgodnje smrti kar 78-odstotna.