Mariborčan se je razšel z dekletom in objavil oglas: »Prodam kretenski avto«

Na Redditu se je pojavil zanimiv oglas jeznega Mariborčana, ki se je razšel s svojo punco in se odločil, da bo svoj avto dal v prodajo.

»Prodam kretenski avto,« je zapisal v oglasu, v katerem prodaja toyoto za 2600 evrov. Pojasnil je, da se želi avtomobila znebiti, ker ga spominja na nekdanje dekle, ki je, kot kaže, nenadoma prekinilo razmerje.

Oglas za avto FOTO: Reddit, zaslonski posnetek

»Plačal sem storitve, ker sem bil copata«

»Sem prodajalec in avto sem kupil za dekle. Ker se je razšla z mano, sem ga vzel nazaj. Ni mi prišlo na kraj pameti, da bi zapustil (kletvica) tako lepo toyoto,« je zapisal. Priznal je tudi, da je bil avto ponekod opraskan, a da »ni bil uporabljen za divje vožnje, ampak le za seks«.

»Avto je bil malo rabljen in ne zahteva vlaganj. Je dobesedno v stanju natoči in se pelji!« je zapisal in razkril, da je servis plačal, ker je bil copata.

»Za to zimo ne boste našli boljšega avtomobila. Lahko tudi privolim v zamenjavo za kakšno vrv, na katero se bom obesil. Ostalo me ne zanima,« je zapisal v objavi, ki je marsikoga nasmejala do solz, poroča index.hr.