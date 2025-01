Razkrinkali prevaranta, ki se je izdajal za Brada Pitta. Zdaj trdi, da je Keanu Reeves (FOTO)

Zgodba o prevarantu, ki se je 53-letni Francozinji Anne preko Instagrama predstavil kot slavni igralec Brad Pitt, je pritegnila veliko pozornosti.

Prevarant se je pretvarjal, da je hollywoodski zvezdnik, in ji potarnal, da trpi za rakom ledvic. Ob tem je trdil, da si zaradi ločitve od Angeline Jolie ne more privoščiti zdravljenja. Da bi bil bolj prepričljiv, je Anne pošiljal fotografije iz bolnišnice, izdelane s pomočjo umetne inteligence. Francozinja je prevari nasedla in mu nakazala kar 830.000 evrov.

Marwan Ouarab, ustanovitelj spletne strani Find My Scammer, je Anne pomagal razkriti identiteto prevaranta. Prevarantu je poslal sporočilo, in ko je ta sporočilo odprl, je Ouarab pridobil dostop do podatkov na njegovem telefonu. Ugotovil je, da prevarant prihaja iz Nigerije in da se zdaj predstavlja kot - Keanu Reeves.

Anne ni bila edina žrtev

»Še vedno je aktiven, le da se zdaj izdaja za Keanuja Reevesa,« je povedal Ouarab. Dodal je, da Anne ni bila edina žrtev. »Na telefonu, ki ga je prevarant uporabljal, ko se je izdajal za Brada Pitta, smo našli podatke o kar 34 žrtvah,« je razkril.

Ouarab je ob tem navezal stik z nigerijskimi oblastmi, ki jim namerava predati vse zbrane informacije.