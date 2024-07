Ramzesu II. je nadel moder izraz (FOTO)

Ramzes II. je bil eden najbolj markantnih vladarjev v starem Egiptu, njegova vladavina pa je trajala kar 66 let. Imel je osem žena, med njimi je najbolj znana Nefertari, in okoli 100 otrok.

Odkar so leta 1881 odkrili njegovo mumijo z lepo ohranjenimi ostanki, se znanstveniki trudijo izdelati podobo slavnega vladarja iz 13. stol. pr. n. št. Pred kratkim se je projekta lotil tudi znanstvenik iz Brazilije, priznani strokovnjak za izdelavo 3D-rekonstrukcij obraza Cicero Moraes.

Vsaka stvaritev, ki je objavljena na spletu, naleti na kritike.

Z dvojno ekipo je Brazilec poustvaril podobo faraona v času njegove smrti, ko je bil star okoli 90 let. Takšno poustvarjanje podobe pokojnika ni preprosta. Tim je najprej analiziral znane fotografije ostankov lobanje slavnega kralja, nato pa dodajal še druge potrebne podatke. Tako so pri izdelavi upoštevali značilne oblike obraza starih in sodobnih egipčanskih populacij glede na statistično pogostost, modele obraza pa primerjali tudi s kipi in slikami ter Ramzesovo posmrtno masko. Zanimalo jih je, v kakšni fizični kondiciji je bil veliki vladar, saj je od tega odvisno, kako je videti njegov obraz – je to obraz prekomerno rejenega človeka, asketskega suhca ali nekaj vmes. Večino podatkov so dobili iz predhodnih znanstvenih raziskav. O faraonu je bilo med drugim znano, da je bil visok okoli 1,7 metra ter da je imel slabe zobe in vnetje v ustih, ki mu je na koncu življenja verjetno povzročalo precej bolečin. Odtenek kože so ustvarili na podlagi podob v egipčanski umetnosti, saj pravi odtenek kože faraona ni znan. Ramzes II. je imel sicer svetle lase, znano pa je tudi, da ni imel le egipčanskih korenin. Živi darovalec, ki je imel podoben ugriz in obliko zob kot faraon, jim je pomagal, da so ugotovili, kako je bila faraonova značilnost, naprej pomaknjeni zgornji zobje, videti v resničnem življenju.

Fotografirali so ga in nato sliko prilagodili značilnostim mumije. Moraes priznava, da je v ustvarjanju podob po okostju vedno nekaj ustvarjalnosti in da se z upodobitvijo faraona, ki mu je, pravi, nadel moder izraz, verjetno ne bodo vsi strinjali. »Vsaka stvaritev, ki je objavljena na internetu, naleti na kritike, samo poglejte debate in novice na družbenih omrežjih,« pravi ustvarjalec, ki verjame v svobodo govora. Moraes je sicer izdelal že marsikatero rekonstrukcijo, tudi obraz najstarejšega znanega človeka.