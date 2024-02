Pustil je vse za sabo in odšel delat na –76 stopinj za 75 tisoč evrov: njegovo življenje je fascinantno

Avtomehanik iz Kolorada Jeff Capps (33) se je zaradi nenavadne avanture na južnem tečaju odločil, da pusti svojo službo in se preseli v najhladnejši kraj na svetu. Tam dela na raziskovalni postaji Amundsen-Scott South Pole, kar mu omogoča, da v šestih mesecih zasluži bajnih 75 tisoč evrov. Čeprav dneve preživlja v popolni temi in je od najbližje trgovine z živili oddaljen več kot 3000 kilometrov, svoje odločitve niti malo ne obžaluje.

Popolna izoliranost od zunanjega sveta, nato pa šok

Jeff je to netipično službo med drugim primerjal z zaposlitvijo na ladji zaradi izoliranosti od zunanjega sveta. »Imenujemo jo naša vesoljska ladja, ker je od naslednje najbližje raziskovalne postaje oddaljena dobrih 1100 kilometrov. Popolnoma smo izolirani od vsega. Ljudje, ki živijo in delajo v samooskrbni postaji (teh je 43), imajo v objektu vse, kar potrebujejo, vključno s kuharji, ki jim pripravljajo obroke. Gradiš izjemno tesno povezano skupnost, ker vsak dan vidiš iste ljudi, vse je čisto lepo, dokler ne greš ven – potem se vse spremeni. Temperature v bližini postaje so pozimi v povprečju minus 60 stopinj Celzija,« pojasnjuje.

Živo srebro je nekoč padlo tudi na neverjetnih minus 76 stopinj. »Mislili bi si, da boste takoj zmrznili, vendar gre za suh mraz, tako da ni tako hudo, kot se sliši. Najslabše je, če mraz zadene kateri koli del kože, ki ni pokrit, takrat začutiš ostro zbadanje – kot z nožem. Drugi ekstremni vremenski element na južnem tečaju je pomanjkanje sončne svetlobe. Šest mesecev na leto ni sonca in polne dnevne svetlobe. Sonce pozimi nikoli ne vzide, poleti pa nikoli ne zaide,« opisuje Kaps.

Zabave na postaji so legendarne

Vsak dan ima priložnost videti neverjetno zanimive stvari. »Severni sij vidimo skoraj vsak dan,« pravi, družabno življenje ekipe na postaji pa vidi kot najboljši del službe. Zabave na postaji je namreč označil za »legendarne«. Tam je pred dvema letoma celo spoznal svojo partnerico Michelle, s katero se zdaj želi poročiti.

Med šestmesečnim premorom Michelle in Capps potujeta po svetu in sta do zdaj obiskala Novo Zelandijo, Avstralijo, Turčijo, Dubaj, ZAE, Jemen in Oman.