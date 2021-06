Pri 90 letih vaditeljica fitnesa

Spodbodla jo je moževa opazka

Navdihuje vse generacije. FOTO: Twinsterphoto/Getty Images

Hotela je brazilsko zadnjico

Poznate kakšnega 90-letnika, ki ne le da vsak dan nekaj časa nameni rekreaciji, je povsem samostojen in za svoja leta neverjetno vitalen, ampak hodi v službo? In ne le to, njegov poklic je vaditelj fitnesa? Kdor pozna, je gotovo neverjetno počaščen, kajti gospa je zakorakala v deseto desetletje svojega pestrega življenja, a kljub temu dosega rezultate, ki ji jih lahko zavidajo tudi mladostniki.Okrogli jubilej je v krogu najbližjih (vsi so, seveda, mlajši od nje) proslavila 15. januarja, čestitke pa so deževale z vse Japonske. V deželi vzhajajočega sonca velja za najstarejšo vaditeljico fitnesa in sploh veliko zvezdnico, k njenemu simpatičnemu stasu pa nedvomno pripomoreta njena izjemno pozitivna energija in nalezljiv smeh. A kdor meni, da je dejavna že od mladih nog, se pošteno zmoti. Tu namreč nastopi upanje za vse navadne smrtnike. Takimika je bila dolgo navadna lenoba, kot brez olepšav opiše samo sebe, telesna vadba je ni niti najmanj zanimala. Bila je celo okrogla, kar je dolgo sploh ni motilo, dokler ji ni mož nekega dne, takrat je bila stara že 65, postregel z neprijazno opazko. To jo je spodbodlo, da je začela redno obiskovati telovadnico, kjer pa se je v novi režim zaljubila. »Moja oblačila so bila takrat dvakrat večja, a nisem si upala priznati, da je moja teža prevelika, dokler me ni mož ozmerjal,« pove Takimika, ki še priznava, da so jo moževe besede najprej zabolele, po tehtnem premisleku pa je spoznala, da mora zavoljo zdravja prav zares odpraviti nekaj kilogramov.V nekaj letih jih je izgubila kar 15, nad telovadbo pa je bila tako zelo navdušena, da ji še na misel ni prišlo, da bi opustila nove navade. »Kar naenkrat sem si zaželela brazilsko zadnjico. In ko sem to dosegla, sem začela sanjariti o ožjem pasu. Čas je mineval in imenovali so me za vaditeljico aerobike, pozneje še fitnesa,« o življenjskem preobratu pove Takimika, ki jo sodelavci hvalijo zaradi jeklene volje in optimizma, s katerim navdaja vse obiskovalce dvorane. Med pandemijo se je strogo držala diete in vadbenega režima doma, vesela je, da se je življenje zdaj vrnilo v skorajda ustaljene tirnice. Vsak dan vstane ob treh zjutraj, saj spi le po štiri ure, in začne dan z vadbo. Vsak dan najprej hodi štiri kilometre, potem tri kilometre teče in še en kilometer hodi vzvratno. Po zajtrku se loti gospodinjskih opravil, privošči si malce televizije, po kosilu sledi počitek. Nato pa intenzivna, večurna vadba in delo v fitnes centru, zvečer pa si privošči lahko večerjo in kozarec vina. Pred spanjem opravi še nekaj enostavnih vaj in se uri v angleščini.