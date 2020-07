Prha ga je odplaknila s položaja

Obžaluje incident, a se ne sramuje golote.

Delo od doma mnogim ne teče tako gladko, kot so morda upali. To nedvomno velja za občinskega svetnikaiz španske Torrelavege, ki je s sodelavci redno sestankoval prek videokonferenc in reševal ključna vprašanja, nedavno srečanje pa je trajalo veliko dlje, kar je povzročilo nepričakovan, pravzaprav za njegovo kariero usoden zaplet.Razpredanje o aktualni virusni problematiki je tako moral prekiniti in se oprhati, preden se je odpravil po popoldanskih obveznostih, med drugim v drugo službo – kot svetnik je namreč zaposlen za polovični delovni čas, preostale ure pa preživi kot učitelj plavanja. A da se ne bi povsem izločil iz žgoče občinske razprave, je sliko na zaslonu zgolj zmanjšal, pri tem pa spregledal, da sta njegova mikrofon in kamera ostala vklopljena, tako da so si lahko vsi sodelujoči na sestanku ogledovali njegovo golo telo, medtem ko se je prhal.Številni so ga hiteli opozarjati po telefonu, da si zdaj vsi ogledujejo njegovo zadnjico, a kaj ko telefona ni slišal in je mirno nadaljeval svoje priprave pod vročo vodo, spet drugi pa so seveda poskrbeli, da je posnetek zakrožil po spletu in družabnih omrežjihŽupan je sejo sicer končal predčasno, da bi občini prizanesel s sramoto, a žal prepozno: v nekaj minutah si je ves svet lahko ogledal Bustilla pod prho, bolj kakor s krizo, ki jo je turizmu in gospodarstvu prinesel covid-19, se Španci zdaj ukvarjajo z golim svetnikom. Ta se je za malomarnost opravičil in ponudil odstop, a samozavestno pristavil, da je ponosen na svoje izklesano telo in da obžaluje, da mora odstopiti zaradi nečesa tako naravnega, kot je golota.