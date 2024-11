Preoblečeni v medveda goljufali zavarovalnico

Medtem ko je bila pri nas najbolj razvpita zavarovalniška goljufija vse prej kot zabavna, je nedavni poskus, da bi opetnajstili ustanovo, ki pobira zavarovalne premije, kar malce humoren.

Četverica goljufov iz Kalifornije je z namenom, da bi se dokopala do zavarovalnine, enega od pajdašev preoblekla v medveda, nato pa od zavarovalnice zahtevala povračilo škode, ki naj bi jo na avtomobilu povzročila zver.

Operacija medvedji krempelj, kot so domiselno nezakonito akcijo označile kalifornijske oblasti, se je odvrtela januarja letos. Četverica je trdila, da je medved vstopil v njihovega rolls-royce ghosta, letnik 2010, ki je bil parkiran ob jezeru Arrowhead, in močno poškodoval notranjost avtomobila. Gre za območje, znano po veliki populaciji črnega medveda. A zavarovalničarji so takoj posumili, da s posnetkom nekaj ni v redu.

Območje je sicer znano po črnih medvedih. Foto: Steverts/Getty Images

Prvič, medved je bil rjave, in ne črne barve, drugič, premikal se je precej drugače, kot se običajno premikajo veliki gozdni kosmatinci. V nadaljnjem pregledu nekoliko zatemnjenih posnetkov so ugotovili, da medved pravzaprav ni medved, pač pa človek v medvedjem kostumu. V preiskavi so ugotovili, da so štirje osumljenci vložili še dva zavarovalniška zahtevka, ki sta vključevala napade medvedov na druga luksuzna vozila – mercedes G63 AMG (letnik 2015) in mercedes E350 (letnik 2022), zato so se odločili, da bodo sprožili policijsko preiskavo.

134 tisoč dolarjev so si želeli nezakonito prilastiti.

Med slednjo so na domu enega od osumljencev našli medvedji kostum ter kovinsko orodje v obliki krempljev, s katerim so goljufi poškodovali avto. Preiskava sicer še poteka. Če bodo osumljenci spoznani za krive, bodo morali za rešetke zaradi goljufije, vredne okoli 134.000 dolarjev. Nemara se takšne nesmiselne prevare niti ne bi domislili, če vsaj eden od njih med urami biologije v šoli ne bi sedel na ušesih.