Posneli skrivnostni predmet, kako leti v vulkan! »Tega zagotovo ni ustvaril človek« (VIDEO)

Nadzorna kamera je posnela neznani leteči predmet, ki se je približeval vulkanu in na posnetku je videti, da je pristal prav v kraterju.

S posnetka je razvidno, da se sij skrivnostnega predmeta stopnjuje, ko se približuje kraterju, iz katerega se vali gost dim.

Nenavaden prizor so posneli v ponedeljek zvečer, poroča Sun.

Video prikazuje skrivnostni predmet, ki se je nenadoma pojavil na nebu in nato z veliko hitrostjo izginil v oblakih.

Ni se zgodilo prvič, da so nad enim najaktivnejših vulkanov na svetu opazili skrivnostne leteče predmete. Mehiški strokovnjak za NLP-je Jaime​ Maussan je že pred tem dogodkom objavljal podobne posnetke.

Mausan trdi, da v krater, ki bruha lavo s temperaturo okoli 1000 stopinj Celzija, ne more vstopiti noben predmet, ki ga je izdelal človek.

Maussan je dejal: »Univerza v Bergnu na Norveškem je odkrila, da so pod vulkanom magnetne nevihte, ki so potrebne za ustvarjanje točk X ali območij elektronske difuzije in jih je mogoče uporabiti za ustvarjanje dimenzijskega portala.« To bi lahko po njegovem mnenju pomenilo, da bi lahko neznana plovila vstopila skozi portal, da bi se teleportirala z enega kraja na drugega.

Točke X so mesta, kjer se srečata magnetni polji Zemlje in Sonca ter tvorita pot, ki se razteza 93 milijonov kilometrov med njima, piše Sun. Točke X se imenujejo zato, ker ob združitvi magnetnih sil Zemlje in Sonca nastane oblika črke X.

Besede Maussana nekateri jemljejo za čisto resnico, a večina o njih dvomi. Maussan velja za samooklicanega in razvpitega ufologa.