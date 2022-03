Poškodoval zobe, da jih je lahko popravil

Obisk pri zobozdravniku je že po pravilu neprijeten in nas skoraj zanesljivo udari po žepu. Scott Chamolli pa je z dejanji nedvomno še povečal nepriljubljenost svojega poklica. Bolnikom je namreč med rutinskimi pregledi ali enostavnimi posegi namerno poškodoval zobe, da bi si zagotovil delo in seveda masten zaslužek.

Čakalnica njegove ambulante v ameriški zvezni državi Wisconsin je bila venomer polna, Chamolli pa je veljal za nadvse marljivega in pozornega zobozdravnika. A kaj ko velik del storitev sploh ni bil potreben, se je izkazalo pred dobrima dvema letoma, ko se je po dolgi in nadvse uspešni karieri sklenil upokojiti in prakso predati nasledniku.

20 let zapora mu grozi.

Ta pa je med pregledom pretekle dokumentacije odkril nenavadno število posegov, ki je pošteno presegalo državno povprečje, zato je sklenil zadevo preučiti. Odkril je nenavadno veliko zalivk in preventivnih storitev ter pregledov, ki so po nepotrebnem vključevali rentgensko slikanje, pa tudi popravil zlomljenih zob in zobnih kron: samo povprečje teh je bilo pri Chamolliju 32 na 100 bolnikov, medtem ko je pri drugih zobozdravnikih povprečje šest zobnih prevlek!

Da je bilo dela vedno čez glavo, so potrdili tudi zobozdravstveni tehniki, ki so delali v ambulanti in se sami pogosto spraševali o upravičenosti storitev, ki jih je izvajal njihov nadrejeni.

Veliko dela je dal tudi zavarovalnicam, ki so obravnavale nenavadno veliko vlog za povračilo stroškov pri njegovih strankah, mnoge pa so seveda morale kriti posege iz svojega žepa.

Zdaj 61-letnega Chamollija so spoznali krivega različnih goljufij in zlorab, zaradi česar mu grozi do 20 let za zapahi. O kazni bodo odločali 17. junija.